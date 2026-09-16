Ministerul Mediului anunță proceduri mai simple pentru agenții economici din domeniul resurselor minerale

Mai puține drumuri între instituții, mai puține acte și mai puțin timp pierdut. Acestea sunt promisiunile Ministerului Mediului, care a anunțat că procedurile pentru folosirea resurselor minerale au fost simplificate, iar mai multe etape care înainte trebuiau parcurse separat sunt acum reunite într-o singură procedură.

Una dintre principalele schimbări este introducerea Autorizației de folosință a subsolului, care înlocuiește vechile contracte de atribuire încheiate cu Ministerul Mediului, care include cercetarea geologică, exploatarea resurselor minerale sau folosirea spațiilor rămase în subteran după exploatarea minier .

Anterior, pentru cercetarea geologică, un agent economic trebuia să parcurgă trei etape: contractul de atribuire, confirmarea perimetrului geologic și înregistrarea lucrărilor de cercetare. Acum, toate sunt realizate în cadrul unei singure proceduri de autorizare. Astfel, numărul actelor și etapelor administrative se reduce de la trei la una, adică cu aproximativ 67%.

Au fost eliminate și procedurile separate de confirmare a perimetrului geologic și minier, fiecare având anterior un termen de examinare de până la 15 zile. Datele privind delimitarea sectorului sunt acum integrate direct în autorizație.

O altă simplificare este eliminarea Concluziei geologice ca document intermediar între instituții. Verificarea informației geologice se face acum în cadrul Agenției de Mediu, odată cu examinarea cererii de autorizare.

În urma reorganizării, o parte dintre atribuțiile fostei Agenții pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM) au fost preluate de Agenția de Mediu. Printre acestea se numără evidența și înregistrarea lucrărilor de cercetare geologică, expertiza geologică de stat și administrarea Fondului de stat de informații privind subsolul. Tot la Agenția de Mediu sunt concentrate atribuțiile privind folosirea și protecția subsolului, precum și evaluarea impactului asupra mediului și eliberarea Acordului de mediu.