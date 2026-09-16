Acord dintre R. Moldova și România pentru continuarea construcției podului Ungheni-Ungheni și modernizarea infrastructurii rutiere 

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului care stabilește cadrul pentru dezvoltarea infrastructurii de transport dintre R. Moldova și România, inclusiv pentru construcția și exploatarea podului rutier peste râul Prut, între Ungheni (Republica Moldova) și Ungheni (România). Documentul a fost semnat la București, pe 2 iulie 2026, conform unui comunicat de presă.

„În 2025, în aprilie, am început construcția primului pod din ultimii 60 de ani din Republica Moldova – podul Ungheni-Ungheni – un element de infrastructură important și mult așteptat de cetățeni. Proiectul de hotărâre de Guvern aprobat azi reprezintă continuarea construirii acestui pod și dezvoltarea unei infrastructuri moderne. Mulțumesc Guvernului României din partea Republicii Moldova pentru investițiile care dezvoltă infrastructura rutieră din țara noastră și pentru conexiunile pe care le construim împreună”, a declarat viceprim-ministrul, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Noul Acord înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022 și extinde cadrul de cooperare dintre cele două state de la construcția podului peste Prut la dezvoltarea întregii infrastructuri conexe de transport care va asigura conexiunea rețelei de drumuri din partea de vest a Republicii Moldova la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T).

Actualizarea Acordului a fost necesară în contextul „noilor oportunități” identificate pe parcursul implementării proiectului. Acestea vizează organizarea controlului coordonat al trecerii frontierei, extinderea finanțării europene și integrarea în proiect a ultimului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni și a primului sector al viitoarei autostrăzi Ungheni – Chișinău – Odesa.

Acordul stabilește și responsabilitățile investiționale ale celor două state. Guvernul României va finanța construcția podului peste Prut, a infrastructurii conexe și a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul României, precum și construcția a aproximativ 4,7 kilometri de autostradă, a drumului de legătură de circa 1,1 kilometri către complexul logistic multimodal Berești și a complexului logistic multimodal Berești, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Valoarea estimată a acestor investiții este de aproximativ 56 milioane de euro, resurse asigurate inclusiv prin instrumentul european SAFE.

Guvernul R. Moldova va finanța construcția sectorului de autostradă dintre podul peste Prut și drumul național R16, cu o lungime de aproximativ 500 de metri, investiție estimată la 5 milioane de euro.