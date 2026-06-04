Instructorul auto va putea participa la proba practică pentru obținerea permisului de conducere

A fost lansat proiectul pilot privind participarea instructorului auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Astfel, la dorința candidatului, instructorul auto din unitatea de instruire în care a urmat cursurile poate participa la proba practică a examenului, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026.

Instructorul va ocupa locul din față, în dreapta candidatului, iar examinatorul ASP va evalua candidatul de pe bancheta din spate, pe parcursul întregii probe.

ASP precizează că participarea instructorului este opțională și are loc doar la solicitarea candidatului. Totuși, instructorul nu are dreptul să ofere indicații candidatului, să îl ajute în timpul examenului, să influențele procesul de evaluare sau să influențeze rezultatul examenului.

Potrivit ASP, instructorul poate interveni doar în situații care prezintă pericol pentru siguranța traficului rutier. Examinatorul ASP rămâne singura persoană care evaluează aptitudinile candidatului și atribuie calificativul „admis” sau „respins”.

Conform MEC, în anul 2025, în R. Moldova au activat circa 70 de școli auto, cu 123 de sucursale. Cele mai multe sunt în municipiul Chișinău (34), urmate de Bălți (8), Cahul (5) și Comrat (3).

Categoria B rămâne cea mai solicitată. În anul 2025:

47 807 persoane s-au înscris la cursuri;

instruirea a fost realizată în 123 de sucursale ale 69 de școli auto;

23 de școli sau sucursale au atins pragul minim de promovabilitate.

Media națională de promovare este:

56,73% la proba teoretică;

la proba teoretică; 23,59% la proba practică.

MEC a menționat anterior că, instituțiile care nu vor asigura o rată minimă de 50% la proba teoretică și 30% la proba practică (din a doua încercare), vor avea suspendat dreptul de înmatriculare pentru o perioadă de șase luni. În cazul în care neconformitățile persistă, acreditarea va fi retrasă.