Încă un caz de coronavirus a fost confirmat în Parlamentul R. Moldova

Arina Spătaru, deputata Platformei Demnitate și Adevăr, a fost testată pozitiv la noul tip de coronavirus. Despre asta a anunțat chiar deputata într-o intervenție live pe pagina sa de Facebook.

„Timp de două săptămâni m-am aflat în autoizolare acasă la Bălți, pentru că joi după ce s-a finalizat ședința parlamentară ne-au spus că vineri nu va avea loc ședința. Înițial nu am avut niciun simptom. În fiecare zi mi-am măsurat febra și am făcut tot ce trebuia să facă o persoană aflată în autoizolate. (…)Brusc, joi noaptea mi s-a ridicat febra. Primul lucru care l-am făcut vineri dimineața a fost să fac testul, care a demonstrat că sunt diagnosticată cu Covid-19.



Eu am febră, am dureri de cap, am frisoane și, deocamdată, asta e tot.



(…) Presupun că m-am infectat la Parlament”, a spus Spătaru pe Facebook.

Vineri, 22 mai,președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a semnat o dispoziție prin care a fost instituit regimul de autoizolare pentru deputați. Decizia a fost luată după ce democratul Eugeniu Nichiforciuc a fost infectat cu noul coronavirus.