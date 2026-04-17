În Parlament vor avea loc audieri pe cazul Vartic. Grosu: „Este o lecție dură pentru noi toți, o lecție prea scumpă”

Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV că tragedia de la Hâncești și decesul Liudmilei Vartic a provocat un „șoc” în interiorul partidului și a scos la iveală deficiențe, atât la nivelul instituțiilor statului, cât și la nivel de societate. Totodată, a fost stabilită audierea parlamentară pentru elucidarea circumstanțelor cazului.

Igor Grosu a admis că filtrele de integritate ale partidului nu au putut anticipa un astfel de comportament, subliniind că în interacțiunile publice și politice anterioare nu a existat niciun indiciu care să ridice suspiciuni.

„Noi am discutat foarte intens pe interior, și cu echipa de la Hâncești, și la nivel național. Condamnăm acest lucru oribil. Este o lecție dură pentru noi toți, o lecție prea scumpă”, a declarat Grosu.

Privind informația comunicată de procuratură despre o amendă întocmită pe numele victimei decedate, folosindu-se identitatea acesteia post-morte, Grosu a declarat că l-a „șocat cinismul”.

„Aici sunt două șocuri: faptul că cineva folosește identitatea persoanei dragi în momentul tragediei și polițistul care acceptă un asemenea mod de operare. Am decis să avem audieri în Parlament pe platforma Comisiei securitate, ordine publică și a celei pentru drepturile omului. Trebuie să dezbatem dacă unii funcționari chiar cred că pot gestiona astfel de situații”, a subliniat Grosu.

În același timp, pe agenda Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a apărut audierea privind elucidarea circumstanțelor cazului Liudmilei Vartic. Detalii despre caz vor fi prezentate de reprezentanții Procuraturii Generale (PG) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Audierea va avea loc pe 22 aprilie, ora 09:00, iar ședința va fi cu ușile închise.