Rudele Liudmilei Vartic nu vor suporta cheltuielile pentru exhumare, spune Poliția după ce familia acesteia a cerut ajutor public, inclusiv pentru această procedură

Inspectoratul General al Poliției (IGP) neagă că familia Liudmilei Vartic va trebuie să acopere cheltuielile pentru exhumare, așa cum a declarat sora acesteia când a făcut un apel public pentru a aduna donații.

„În contextul în care pe rețelele sociale circulă un mesaj care ar parveni din partea rudelor Ludmilei Vartic cu îndemnul către cetățeni de a dona bani pentru procedura de exhumare, Poliția precizează că în asemenea cazuri rudele victimei nu suportă cheltuieli, procesul fiind asigurat integral de poliție. În momentul în care va fi disponibil expertul din România, solicitat de rudele victimei, Poliția va asigura, conform tuturor normelor legale, atât procedura de exhumare, cât și expertiza medico-legală repetată. Precizăm că este un subiect sensibil și rugăm cetățenii să nu opereze eronat cu informații neverificate”, a transmis IGP.

Familia Liudmilei Vartic a făcut un apel public joi, 16 aprilie, către „toți oamenii de bună-credință să le fie alături în acoperirea cheltuielilor pentru procedura de exhumare, expertizele medico-legale și independente, precum și pentru asistența juridică specializată”. Într-un mesaj pe rețelele de socializare publicat de sora Liudmilei, Victoria Tatarinova, se menționează că „statul nu va acoperi aceste costuri esențiale pentru stabilirea adevărului”.

Potrivit acesteia, mama Liudmilei ar fi fost întrebată „dacă este pregătită să suporte personal toate cheltuielile legate de exhumare și expertizele necesare”.

Și avocata familiei, Gabriela Kornacker, a declarat, în cadrul unei emisiuni la TV8, că „atunci când au fost invitate la ofițerul de urmărire penală pentru a concretiza din partea mamei victimei dacă susține cererea de exhumare, au fost întrebate dacă sunt de acord să suporte cheltuielile”. „Răspunsul nostru a fost că, în cazul în care autoritățile statului nu vor dori să suporte aceste cheltuieli, atunci noi ne vom asuma acest lucru”, a afirmat Kornacker.

Avocata a spus că nu cunoaște ce sumă va fi necesară, dar a menționat că în cazul omorului Anei-Maria, tânăra însărcinată în luna a șasea, instanța a dispus încasarea de la inculpat, în bugetul de stat, a sumei de peste 500 de mii de lei pentru cheltuielile judiciare.

Mesajul surorii Liudmilei Vartic:

„Către toți cei care simt durerea noastră și cred în aflarea adevărului, Eu și mama mea suntem profund mișcate de solidaritatea și sprijinul pe care ni le oferiți în încercarea de a afla adevărul despre pierderea prematură a surorii mele, Ludmila Vartic. Durerea noastră este imposibil de descris în cuvinte. Dar ne dă putere faptul că nu suntem singure și că atât de mulți oameni își doresc, la fel ca noi, ca adevărul să iasă la lumină. De dragul fiicelor Ludmilei. De dragul memoriei ei. De dragul fiecărei femei și fiecărui suflet care a cunoscut abuzul și nedreptatea. Săptămâna trecută, mama mea a fost întrebată dacă este pregătită să suporte personal toate cheltuielile legate de exhumare și expertizele necesare. Din păcate, am înțeles că statul nu va acoperi aceste costuri esențiale pentru stabilirea adevărului. De aceea, facem un apel către toți oamenii de bună-credință să ne fie alături în acoperirea cheltuielilor pentru procedura de exhumare, expertizele medico-legale și independente, precum și pentru asistența juridică specializată. În spatele aflării adevărului este o muncă enormă, dusă cu dedicare de profesioniști care, până acum, s-au implicat inclusiv fără a solicita o plată în avans. Ne angajăm să asigurăm deplină transparență și să prezentăm clar modul în care vor fi utilizate sumele colectate. Fiecare contribuție contează. Fiecare gest de solidaritate ne apropie de adevăr. Vă mulțumim din suflet pentru sprijin”.

Judecătorul de instrucție a acceptat, la 14 aprilie, o cerere pentru exhumare a cadavrului Liudmilei Vartic, cererea fiind depusă de procurori, la solicitarea avocatelor familiei victimei. Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu, a anunțat acest fapt în cadrul unui briefing de presă joi, 15 aprilie.

Totodată, Sergiu Russu a menționat că pe 3 martie, chiar în ziua decesului, în jurul orei 09:32, pe numele victimei a fost întocmit un proces verbal contravențional pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră, fiind aplicată și o amendă. Din numele Liudmilei Vartic a fost aplicată o semnătură pe procesul verbal de constatare a contravenției, care posibil a fost imitată și urmează a fi expusă expertizei. La acea oră, Liudmila Vartic era deja decedată.

Materialele au fost trimise pentru examinare către Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Cu referire la sesizarea examinată, la 15 aprilie organul de urmărire penală al CNA a inițiat o cauza penală pentru fals în acte publice.

După ce, pe 31 martie, într-o declarație publică, avocatele mamei Liudmilei Vartic, Violeta Gașițoi și Gabriela Kornacker au afirmat public că această cauză trebuie investigată de oamenii legii inclusiv din perspectiva infracțiunii de omor și au cerut exhumarea cadavrului, Rusu a anunțat că la 14 aprilie, după o cerere depusă de procurori, judecătorul de instrucție a acceptat solicitarea de ehxumare.

De asemena, Procuratura anunță că a elaborat un proiect de lege care prevede instituirea sancțiunii contravenționale sau, după caz, penale pentru persoanele care au cunoscut despre un caz de violență, dar nu l-au denunțat, similar reglementărilor existente în cazul nedivulgărilor faptelor de corupție sau terorism. Totodată, au fost formulate propuneri pentru consolidarea respectării obligației desesizare a organelor de drept de către profesioniștii din domenii-cheie, precum personalul medical, cadrele didactice și asistența socială, în cazul în care există suspiciuni rezonabilă de violență în familie sau de tentativă de suicid.

Dmitri Vartic este în continuare bănuit de violență în familie care a dus la suicid.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid.

Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.