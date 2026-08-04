Igor Grosu, apel în contextul deficitului de energie electrică: „Vă rog să dăm dovadă, încă o dată, de solidaritate”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, îndeamnă cetățenii să dea dovadă de solidaritate și să consume rațional energia electrică, în contextul riscului unor întreruperi de curent.

Potrivit lui Grosu, autoritățile și operatorii sistemului întreprind „toate măsurile necesare pentru a asigura alimentarea cu energie electrică, iar spitalele, serviciile de urgență și infrastructura critică vor funcționa în regim normal”.

„În această seară, între orele 21:00 și 23:00, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova va trece printr-o perioadă dificilă, cauzată de consumul foarte mare de energie din întreaga regiune. Vă rog să dăm dovadă, încă o dată, de solidaritate. Dacă fiecare dintre noi va reduce, pentru doar două ore, consumul de energie acolo unde este posibil, vom contribui la menținerea stabilității sistemului și la protejarea serviciilor esențiale.

Stingeți luminile de care nu aveți nevoie, amânați folosirea aparatelor cu consum mare și utilizați energia cu grijă. Este un gest mic pentru fiecare dintre noi, dar unul care poate face diferența atunci când îl facem împreună (…). Împreună am depășit și alte provocări. Sunt convins că, prin responsabilitate și solidaritate, o vom depăși și pe aceasta”, a spus Grosu într-o postare pe Facebook.

În această seară, în intervalul de consum 21:00 – 23:00, sistemul electroenergetic al R.Moldova se va confrunta cu un deficit de energie electrică, a anunțat marți, 4 august, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) al Guvernului. Astfel, pentru ora 21:00 – 22:00 este prognozat un deficit în regim comercial de aproximativ 74 MWh, iar pentru ora 22:00 – 23:00 – 56 MWh.

„Întreaga regiune se confruntă cu efectele valului de caniculă. Consumul de energie electrică a crescut considerabil, în timp ce producția este afectată și de condițiile meteorologice. Debitul foarte scăzut al Dunării reduce capacitatea mai multor centrale electrice de a funcționa la parametri normali, deoarece apa este esențială pentru răcirea instalațiilor. R. Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura”, a argumnetat Centrul.

Totuși, în această seară, reducerea voluntară a consumului de către fiecare cetățean poate face diferența. „Împreună putem reduce presiunea asupra sistemului și limita necesitatea unor măsuri suplimentare care pot fi și mai costisitoare”.