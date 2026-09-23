Ecaterina Cheptanaru după câștigarea șefiei TRM spune că „nu există nicio relație de rudenie” cu Maia Sandu și că „vom păstra ceea ce funcționează” la postul public

Ecaterina Cheptanaru, după ce a câștigat concursul pentru funcția de directoare generală a Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), a scris despre prioritățile pentru noul mandat și a declarat că informațiile potrivit cărora ar fi rudă cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, nu sunt adevărate.

„Nu există nicio relație de rudenie”, a scris Cheptanaru, referindu-se la informațiile publicate de unele site-uri. Ea a anunțat că va acționa în judecată persoanele sau instituțiile care vor continua să difuzeze informații pe care le consideră false despre ea.

„Vom păstra ceea ce funcționează, vom schimba ceea ce trebuie schimbat și vom construi ceea ce lipsește”, a scris Cheptanaru într-o postare publicată după anunțarea rezultatelor concursului.

Concursul pentru funcția de director general al TRM s-a desfășurat pe 22 septembrie. Cheptanaru a fost aleasă după retragerea lui Andrei Zapșa, unul dintre cei patru candidați admiși inițial la etapa interviului. În luna august, SIS a informat membrii Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD) cu privire la existența unor „factori de risc” în cazul a doi dintre candidați, mai exact Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. De exemplu, lui Sandulescu i-au fost imputate legături cu gruparea condusă de cpndamnatul Ilan Șor, acuzații respinse de acesta.

Ecaterina Cheptanaru are peste zece ani de experiență în mass-media. Din 2025, aceasta a ocupat funcția de directoare generală adjunctă a TRM, responsabilă de televiziune. Anterior, a activat la TRM, Canal Regional și Realitatea TV, unde a fost autoarea proiectului „Punți către Europa”.