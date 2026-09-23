Un miliardar rus, cetățean al R. Moldova, pus anterior sub sancțiunile Canadei, afirmă că vrea să investească în sectorul energetic din R. Moldova

Miliardarul rus Igor Makarov, care deține cetățenie moldovenească, spune că vrea să investească în sectorul energetic din R. Moldova. Invitat la emisiunea „Novaia Nedelea” de la TV8, omul de afaceri a anunțat că ar putea achita o parte din facturile la gaz ale spitalelor și că este gata să investească până la un miliard de dolari într-un proiect de stocare a gazelor.

„Lumea energetică a devenit foarte scumpă. Eu am auzit despre îngrijorările prim-ministrului care spune că această iarnă va fi grea pentru Moldova. Eu am propus și am spus că noi putem participa, pentru că este lege în compania noastră, acolo unde noi activăm și ne dezvoltăm, facem și acte de binefacere”, a declarat Igor Makarov.

În cazul în care va ajunge la un acord cu autoritățile de la Chișinău, el spune că este gata să investească și într-un proiect de dezvoltare a unor capacități mari de stocare a gazelor. Potrivit estimărilor sale, o astfel de investiție ar putea ajunge la un miliard de dolari.

„Pentru că vara nu este nevoie de gaz, el trebuie pus în depozite, iar iarna, când toți au nevoie de el, să fie vândut la un preț de piață bun. Aici Moldova are șanse. Dacă faci aici depozit de gaze, apoi poți să-l vinzi în Europa la prețul de pe burse. Atunci, Moldova devine jucător pe piață și poate câștiga și bani”, a explicat omul de afaceri.

Potrivit TV8, Makarov este fondatorul unei companii cu investiții în sectorul energetic. În 2022, după invazia rusă în Ucraina, Makarov, care deține și cetățenia R. Moldova, a renunțat la cetățenia rusă și s-a mutat în Italia, de unde își gestionează afacerile pe care le deține în 22 de țări ale lumii. Cu trei decenii în urmă, companiile sale livrau gaze și în R. Moldova.

Acesta a fost sancționat de Canada în cadrul măsurilor economice legate de invazia Rusiei în Ucraina de Canada în cadrul măsurilor economice legate de invazia Rusiei în Ucraina. Motivul este faptul că acesta a acumulat „o avere enormă din asocieri strânse cu oficiali ruși de rang înalt și a intermediat afaceri energetice opace care au generat venituri pentru Kremlin”. Makarov a contestat acuzațiile.

În 2006, ZdG scria despre faptul că, după ce a primit în proprietate privată câteva zeci de hectare de terenuri arabile lângă Cahul, compania „Mold Itera Energy”, care făcea parte din grupul lui Makarov, „Itera”, dorea să își vândă afacerea. Problema consta în faptul că acele terenuri conțineau soluri de cea mai înaltă calitate, urmând însă a fi folosite în construcții, ceea ce contravine actelor normative care erau atunci în vigoare. Mai mult decât atât, „Itera” a fost scutită și de TVA, care era estimat la suma de circa 100 de milioane de euro.

Grupul „Itera” a efectuat privatizări dubioase pe ambele maluri ale Nistrului.

Igor Makarov are relații mai vechi cu președintele Voronin, nota ZdG în același an. În iunie 2004 acesta a avut o întrevedere oficială cu președintele de la Chișinău, pentru a discuta planurile de cooperare și, în special, construcția unei centrale electrice în Moldova. Referindu–se la această întrunire, pe site–ul www.itera.ru se spune: „În aceeași zi, Guvernul Moldovei a adoptat o rezoluție prin care adopta propunerea ministrului Energeticii cu privire la construcția unei centrale electrice de către «Itera», precum și alocarea terenului pentru implementarea proiectului.”

Până atunci colaborarea lui Makarov cu Voronin atinsese culmi înalte și cordiale. Deși conduce „Itera” din 1992 și a privatizat întreprinderi în Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, ocolind legislația noastră, Igor Makarov a rămas omul simpatizat de puterea de la Chișinău. Altfel, cum putea să fi privatizat atât Uzina metalurgică de la Râbnița în 1997, apoi în 2002, fabrica „Moldcarton”, unul dintre cei mai mari producători de carton din fosta URSS?

La 16 octombrie 2002, Makarov a fost decorat personal de către Vladimir Voronin cu Ordinul „Gloria Muncii”.