Activitatea Spitalului Clinic Bălți, evaluată de Ministerul Sănătății: „Au fost constatate neconcordanțe între actele interne și structura instituției”

Ministerul Sănătății a finalizat evaluarea activității administrative și clinice a IMSP Spitalul Clinic Bălți. Evaluarea pentru anii 2025–2026 a identificat probleme sistemice în achiziții, infrastructură și siguranță, resurse umane și organizarea activității clinice. În acest context, ministerul solicită un plan instituțional de măsuri corective, cu responsabili, termene și indicatori verificabili.

Raportul arată că spitalul dispune de un potențial profesional și tehnico-material important, de specialiști cu experiență și de capacitatea de a acorda asistență medicală multidisciplinară populației din municipiul Bălți și din regiunea de nord.

„În același timp, comisia a constatat că aceste resurse nu sunt susținute în toate domeniile de procese instituționale suficient de standardizate, controlate și monitorizate”, menționează MS.

În domeniul achizițiilor publice, modul de planificare a lucrărilor pentru anii 2025 și 2026 și structurarea unor servicii similare în proceduri distincte prezintă un risc semnificativ de fragmentare/divizare a necesităților.

„Instituția nu a întocmit rapoartele semestriale și anuale de monitorizare a executării planului de achiziții și a contractelor, ceea ce limitează controlul asupra întârzierilor, neexecutărilor și calității executării contractuale”, conform evaluării.

În infrastructură au fost identificate probleme care necesită intervenție prioritară, inclusiv în domeniul securității la incendiu.

„Au fost constatate deficiențe ale hidranților interiori, lipsa unor furtunuri și stingătoare, lipsa verificărilor documentate și funcționarea incompletă a sistemelor de protecție. În blocul pediatric, pe cinci etaje examinate, comisia a identificat doar șase stingătoare”, potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății.

Raportul consemnează și investiții care nu au ajuns la rezultatul funcțional așteptat. Spațiul destinat sterilizării a fost renovat cu aproximativ 3,3 milioane de lei, însă nu poate fi utilizat conform destinației din cauza lipsei alimentării electrice necesare.

„Echipamentul de sterilizare, în valoare de aproximativ 2,6 milioane de lei, nu era instalat și era depozitat pe coridor la momentul evaluării”.

În domeniul resurselor umane au fost constatate neconcordanțe între actele interne și structura instituției, dosare personale incomplete, deficiențe în documentarea muncii prin cumul și menținerea îndelungată a unor funcții de conducere în regim de interimat.

„Peste 13 subdiviziuni cu profil medical sunt conduse de șefi interimari, în majoritatea cazurilor din anii 2023–2024”, a semnalat MS.

Componenta clinică a evaluării indică probleme sistemice de standardizare. Raportul constată că numeroase activități depind într-o măsură prea mare de experiența, practicile și obiceiurile individuale ale personalului medical.

„Nu există peste tot criterii și proceduri uniforme pentru monitorizarea pacientului, recunoașterea deteriorării clinice, consulturile interdisciplinare, transferurile, analiza complicațiilor și utilizarea rațională a antimicrobienelor”, a atras atenția ministerul.

Au fost constatate, de asemenea, deficiențe ale regimului sanitar-igienic și controlului infecțiilor, probleme de acces și circuite în zona blocului operator, precum și funcționarea insuficientă a sistemului instituțional de management al calității.

„Comisia subliniază că deficitul de personal poate influența activitatea, dar nu explică lipsa standardizării proceselor.

În concluzie, raportul arată că, în absența remedierii deficiențelor sistemice constatate, pregătirea instituției pentru evaluare și acreditare conform standardelor actuale este semnificativ afectată”, scrie MS.

Măsurile solicitate de Ministerul Sănătății vizează, cu prioritate:

remedierea urgentă a problemelor de securitate la incendiu și a riscurilor pentru siguranța pacientului;

activizarea reală a structurii de management al calității și siguranței pacientului;

standardizarea proceselor clinice de la internare până la externare, inclusiv pentru pacientul critic și transferuri;

instituirea registrelor și mecanismelor de analiză a complicațiilor, incidentelor și evenimentelor nefavorabile;

reorganizarea planificării și monitorizării achizițiilor și contractelor;

clarificarea responsabilităților privind infrastructura și dispozitivele medicale;

regularizarea proceselor de resurse umane și a funcțiilor exercitate prin interimat;

un plan etapizat de măsuri corective, cu responsabili, termene și indicatori obiectivi.

Ministerul Sănătății anunță că va urmări implementarea măsurilor corective.

„Scopul evaluării este ca problemele identificate să fie remediate sistemic și verificabil, iar investițiile, resursele profesionale și capacitatea spitalului să se transforme în servicii mai sigure, mai predictibile și mai bine organizate pentru pacienți”, adaugă MS.