Detalii de la Poliție despre un caz de violență în familie: pentru protejarea victimei au fost emise patru ordonanțe de protecție

Poliția a venit cu detalii despre un nou caz de violență în familie, apărut în spațiul public. Potrivit comunicatului de presă, Poliția a intervenit din 22 ianuarie 2026, când victima s-a adresat Centrului de Justiție Familială al Poliției.

Oamenii legii scriu că de la acel moment și până în prezent, pentru protejarea victimei au fost emise patru ordonanțe de protecție, inclusiv în privința fostului soț și, ulterior, a foștilor socri.

Cronologia ordonanțelor de protecție, conform Poliției:

30 ianuarie – ordonanță de protecție pentru 10 zile;

9 februarie – ordonanță de protecție pentru 30 de zile;

19 martie – ordonanță de protecție pentru 6 luni;

29 iulie – ordonanță de protecție pentru 6 luni, emisă în privința foștilor socri, în urma noilor sesizări ale victimei.

„În cazul fostului soț, măsura de protecție este însoțită și de monitorizare electronică prin intermediul unei brățări. După emiterea ordonanței de protecție acesta a părăsit domiciliul. Intervenția Poliției nu s-a limitat la aplicarea măsurilor de protecție. Specialiștii Centrului de Justiție Familială al Poliției au acordat victimei consiliere în situație de criză și asistență juridică primară, inclusiv pentru soluționarea aspectelor privind divorțul și stabilirea pensiei de întreținere”, se arată în comunicat.

Potrivit Poliției, la 23 iulie 2026, victima s-a prezentat personal la Centrul de Justiție Familială al Poliției și a sesizat noi acțiuni presupus ilegale, invocând acte de violență psihologică și fizică asupra sa și a copilului minor.

Sesizarea a fost examinată, iar în urma intervenției polițiștilor, la 29 iulie curent, a fost emisă o nouă ordonanță de protecție, pentru o perioadă de 6 luni, în privința foștilor socri ai victimei, notează oamenii legii.

Ordonanța de protecție care NU a protejat o victimă a violenței domestice. (In)acțiunile autorităților care n-au prevenit crima din raionul Criuleni

ZdG a scris anterior despre un caz care s-a întâmplat pe 31 august 2026, când un bărbat și-a omorât soția, după care, cu aceeași armă, deținută ilegal, s-a sinucis. Bărbatul de 47 de ani, ar fi trebuit să se afle sub monitorizarea electronică a autorităților, având restricția de a se apropia la mai puțin de 300 de metri de copiii minori și soția, cu care era în proces de divorț.

Crima nu a fost prevenită de autorități, în pofida restricțiilor consemnate prin act judecătoresc. Semnalul brățării de monitorizare electronică aplicată bărbatului a dispărut încă din prima zi de la aplicare – 25 august 2026. Surse ale ZdG din cadrul organelor de drept menționează că bărbatul ar fi cunoscut despre disfuncționalitatea brățării electronice, fiind pus să semneze o recipisă prin care s-ar fi obligat să se prezinte din nou în fața autorităților pentru a primi o brățară funcțională – lucru care nu s-a mai întâmplat.

Totuși, Inspectoratul Național de Probațiune nu a informat Poliția despre această disfuncționalitate decât după tragedie, la mai bine de o oră după stabilirea decesului celor doi soți. Șeful Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochirca, a refuzat să dea detalii despre caz „pentru a nu prejudicia ancheta”, însă a menționat că „pentru mine, este foarte straniu despre acea recipisă”.

Miercuri, 2 septembrie, Viorel Sochirca, șeful INP și-a prezentat demisia. ZdG a scris că INP procură brățări electronice menite să monitorizeze agresorii care au interdicție să se apropie de victime de la o singură companie, deși statul organizează constant licitații publice. În ciuda unor acuzații publice din 2023 că firma ar fi favorizată de cerințele incluse în caietele de sarcini, ea a câștigat și cea mai recentă licitație, din 2026, după ce trei licitații organizate pe parcursul anului 2025 au eșuat.

Compania a câștigat licitația din 2026 după ce din caietul de sarcini au fost eliminate sau simplificate unele cerințe tehnice, iar Inspectoratul a schimbat chiar și tipul de tehnologie pe care intenționa să-l cumpere. Unul dintre participanții din ultimii ani la licitațiile desfășurate de INP a afirmat pentru ZdG că una dintre condițiile care ar fi favorizat selectarea aceleiași companii a fost cerința ca noile echipamente să fie compatibile cu un sistem care a fost dezvoltat chiar de compania câștigătoare. Inspectoratul Național de Probațiune (INP)



