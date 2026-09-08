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Cum va fi vremea marți, 8 septembrie

Sursa: ZdG

Vremea va fi fără precipitații pe întreg teritoriul țării marți, 8 septembrie, potrivit prognozei meteorologice emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

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Noaptea, vântul va sufla slab, iar ziua din sud cu 𝟏–𝟔 m/s.

În centrul țării, cerul va fi variabil, iar maximele vor ajunge la 28°C.

În nord, temperaturile vor ajunge la 24°C ziua.

Și în sudul țării cerul va fi variabil. Temperaturile vor urca până la 29°C.

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