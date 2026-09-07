APEL PUBLIC Mai multe organizații neguvernamentale cer Guvernului aplicarea unei cote de 0% TVA pentru produsele de igienă menstruală: „Statul a recunoscut deja caracterul de primă necesitate al acestor produse”

Mai multe organizații neguvernamentale cer aplicarea TVA de 0% și scutire de taxă vamală pentru produsele de igienă menstruală și absorbante (inclusiv scutece), plafonarea adaosului comercial prin includerea lor pe lista mărfurilor social importante și păstrarea cotei reduse de TVA pentru prezervative și consumabilele medicale esențiale. Solicitarea vine după ce prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că Guvernul va renunța la creșterea cotei de TVA pentru produsele de igienă, de la 8% la 20%.

Într-un apel public semnat de peste 40 de persoane și asociații obștești, este salutată decizia Guvernului de a renunța la majorarea TVA pentru produsele de igienă și se solicită „ca pasul următor să fie cota zero”.

Apelul public face referire la chestionarea a 558 de eleve, realizată de UNFPA în cadrul Programului „Școala EduLIFE”, care „arată că fetele din familii cu venituri mici folosesc vată, tifon, șervețele, șosete sau lenjerie de pat în locul absorbantelor, iar în instituțiile-pilot ponderea elevelor care lipseau de la ore în perioada menstruației a scăzut de la 55,2% la 12,5% în trei luni de la instalarea dispenserelor”.

„Statul a recunoscut deja caracterul de primă necesitate al acestor produse, procurându-le din bugetul de stat pentru 204 instituții și peste 31 de mii de eleve. Prin urmare, discuția nu mai este dacă aceste produse sunt esențiale, ci de ce continuă să fie impozitate ca și cum nu ar fi. Solicitarea aplicării cotei 0% TVA pentru produsele de igienă feminină este pe deplin compatibilă cu dreptul Uniunii Europene (Directiva 2006/112/CE) și deja aplicată de state precum Irlanda, Cipru sau Malta. Accesul la produse de igienă menstruală este un drept fundamental garantat de rezoluțiile ONU, Convenția CEDAW și Constituție. Cota zero produce efect real doar dacă este însoțită de eliminarea taxei vamale de import și de includerea produselor în lista mărfurilor social importante. Această măsură ar optimiza totodată cheltuielile statului, care cumpără deja aceste produse pentru școli, penitenciare și aziluri, plătescându-și practic TVA sieși”, se arată în apelul publicat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și semnat de peste 40 de persoane și organizații neguvernamentale.

Sâmbătă, 5 septembrie, prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA, după ce în spațiul public au apărut mai multe reacții critice privind scoaterea lor din această categorie, conform noii politici fiscale pentru 2027.

„A fost o decizie greșită. O corectăm, după cum a și anunțat doamna ministră Belous. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA. Mulțumesc tuturor celor care au atras atenția asupra acestui subiect. Guvernarea înseamnă și să recunoști prompt când o decizie nu este bună și să repari lucrurile”, a anunțat premierul.

În urma discuțiilor apărute în spațiul public, și ministra Finanțelor, Victoria Belous, a venit cu o reacție:

„Vedem discuțiile și criticile privind taxarea cu TVA a produselor de igienă și vă asigurăm că acestea nu sunt ignorate. În prezent, suntem în proces de definitivare a politicii fiscale, iar toate propunerile sunt analizate cu atenție. Inclusiv propunerile privind regimul TVA pentru produsele de igienă vor fi reexaminate”, a scris pe Facebook ministra.

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a criticat prevederile noii politici fiscale 2027 prin care se propunea eliminarea produselor de igienă pentru femei din lista bunurilor cu cotă redusă de TVA de 8%, urmând să fie aplicată cota standard de 20%. Potrivit acesteia, produsele vor deveni mai scumpe în R. Moldova, în timp ce în alte țări acestea sunt scutite de taxe.

Deputata Marina Morozova a menționat că taxa a fost redusă în iunie 2025.