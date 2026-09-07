Letonia intenționează să aplice o taxă vamală de 300% asupra cerealelor provenite din Rusia și Belarus

Guvernul Letoniei intenționează să impună o taxă vamală de 300% asupra cerealelor provenite din Rusia și Belarus, a declarat luni prim-ministrul țării baltice, Andris Kulbergs, scrie Reuters.

Săptămâna trecută, oficialii din Letonia și din țara vecină, Lituania, au declarat că iau în considerare încetarea transporturilor de cereale rusești prin porturile lor, după ce Moscova a intensificat tranzitul ca răspuns la atacurile Ucrainei asupra porturilor sale baltice.

Exportatorii ruși transportă cereale prin Letonia, stat membru al UE și al NATO, către alte piețe, au afirmat analiștii și comercianții.

O interdicție sau tarife ridicate ar putea bloca o alternativă esențială într-un moment în care rutele din Marea Neagră și Marea Azov au fost paralizate de atacurile cu drone ucrainene, notează sursa citată.

Rusia a exportat 46,3 milioane de tone metrice de cereale prin porturile de la Marea Azov și Marea Neagră în ultima sezon de export – iulie 2025 – iunie 2026 –, reprezentând 90% din totalul exporturilor rusești de cereale pe cale maritimă, arată datele din sector.