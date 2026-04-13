Cum va fi vremea în săptămâna dinainte de Paștele Blajinilor

Temperaturile vor crește în R. Moldova începând de marți, 14 aprilie, când expiră codul galben de îngheț emis de meteorologi anterior. Astfel, în centrul țării, temperatura va crește cu patru grade Celsius față de prima zi a săptămânii, ajungând la 17°C.

Miercuri, joi și vineri, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a prognozat, în capitală, în timpul zilei, 18°C, și între 4 și 6°C în timpul nopții. Cu cer variabil în mare parte, viteza vântului se va intensifica în timpul săptămânii. Pentru sâmbătă, meteorologii prevăd ploaie slabă, cu maxime de 16°C în timpul zilei, temperatură care se va menține și în zilele în care se marchează Paștele Blajinilor.

În nordul țării, începând de marți, temperaturile vor varia între 13 și 15°C, iar în sud – între 18 și 20°C.

O avertizare meteorologică de tip cod galben privind înghețuri, valabilă pentru perioada 13-14 aprilie, a fost emisă de SHS duminică, 12 aprilie. Pe arii extinse ale țării, temperaturile nocturne și de dimineață au coborât până la -3 grade Celsius. Potrivit instituției, „în intervalul menționat, pe arii extinse, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3..-1°C”.