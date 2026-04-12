Avertizare! Cod Galben de înghețuri în R. Moldova: temperaturi de până la -3 grade

O avertizare meteorologică de tip Cod Galben privind înghețuri, valabilă pentru perioada 13-14 aprilie, a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Pe arii extinse ale țării, temperaturile nocturne și de dimineață ar putea coborî până la -3 grade Celsius.

Potrivit instituției, „în intervalul menționat, pe arii extinse, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3..-1°C”.

Avertizarea vizează întreg teritoriul R. Moldova, în contextul în care temperaturile scăzute pot afecta anumite activități agricole și socio-economice, specifice acestei perioade. SHS precizează că evoluția fenomenelor meteorologice rămâne sub monitorizare, iar datele vor fi actualizate în funcție de schimbările prognozate.

Conform clasificării oficiale, Codul Galben indică condiții meteorologice potențial periculoase. Astfel, „fenomenele meteorologice prognozate (…) sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice”.

Pe 7 aprilie, SHS a anunțat Cod Galben de înghețuri pentru perioada 9-12 aprilie. Pe 9 aprilie, fenomenul va fi izolat, iar „în intervalul 10–12 aprilie, pe arii extinse, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3-1°C”, a anunțat SHS pe 7 aprilie.