Cine este Peter Magyar? Cândva inspirat de Orban, a ajuns să-l învingă într-un scrutin istoric

Când Peter Magyar era copil, și-a lipit pe peretele dormitorului o fotografie cu Viktor Orbán, pe atunci un agitator anticomunist, entuziasmat de primele alegeri democratice din Ungaria din 1990. Câteva decenii mai târziu, el a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán în calitate de prim-ministru, în urma unor alegeri care au înregistrat o prezență record la vot și care se preconiza că va zgudui Rusia și va provoca valuri de șoc în cercurile de dreapta din întreaga lume occidentală, inclusiv la Casa Albă a președintelui american Donald Trump, scrie Reuters.

Partidul Tisza, de centru-dreapta și pro-Uniunea Europeană, condus de Magyar, a învins partidul naționalist Fidesz al lui Orbán în alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie. Rezultatele au arătat că Tisza ar urma să obțină 138 de locuri, adică o majoritate de două treimi, în parlamentul cu 199 de locuri.

Având doar nouă ani la prăbușirea comunismului, Magyar a povestit că își decorase pereții cu fotografii ale unor personalități politice de seamă în casa părintească din Budapesta.

Orbán, pe atunci un tânăr avocat, a devenit un erou al mișcării pro-democrație din Ungaria când a cerut public, în 1989, ca trupele sovietice să părăsească țara.

„A existat un val de energie în jurul schimbării de regim care m-a cuprins pe mine, ca copil”, a declarat Magyar anul trecut în podcastul Fokuszcsoport.

Magyar, al cărui nume de familie înseamnă literalmente „maghiar”, a intrat în lumina reflectoarelor în urmă cu doi ani, după ce fosta sa soție, Judit Varga, fostă ministră a justiției în guvernul Orbán, și-a dat demisia din toate funcțiile politice în urma unei grațieri acordate într-un caz de abuz sexual, care a stârnit un val de indignare în rândul opiniei publice.

Magyar s-a distanțat rapid de partidul de guvernământ și l-a acuzat de corupție și de răspândire de propagandă, afirmând că a devenit deziluzionat de Fidesz.

La doar patru luni după ce a ieșit dintr-o obscuritate aproape totală cu un interviu pe canalul YouTube Partizan, noul partid al lui Magyar a obținut 30% la alegerile europene din iunie 2024, terminând pe locul al doilea după Fidesz și zdrobind restul opoziției.

Implicații de amploare

Înfrângerea lui Orbán are implicații semnificative nu doar pentru Ungaria, ci și pentru Europa și pentru mișcarea populistă de extremă dreapta de pe continent.

Începând din 2010, Orbán a încercat să creeze ceea ce el numește o „democrație iliberală”, restricționând libertățile presei și activitățile ONG-urilor și subminând independența sistemului judiciar.

El a stabilit relații bune cu președintele rus Vladimir Putin și, de asemenea, cu președintele american Donald Trump, dar a intrat în conflict în repetate rânduri cu UE, care a suspendat finanțări de miliarde de euro din cauza îngrijorărilor legate de standardele democratice ale Ungariei.

În schimb, Magyar s-a angajat să reconstruiască orientarea occidentală a Ungariei și să pună capăt dependenței sale de energia rusă până în 2035, urmărind în același timp „relații pragmatice” cu Moscova. El a promis, de asemenea, să deblocheze fondurile înghețate de la UE, ceea ce ar contribui la revigorarea economiei stagnante a Ungariei.

„În prima zi trebuie să adoptăm măsuri anticorupție și trebuie să depunem cererea de aderare la Parchetul European”, a declarat Magyar duminică dimineață, după ce și-a exprimat votul.

Cu toate acestea, el a procedat cu prudență pe parcursul campaniei electorale, dorind să nu-i sperie pe alegătorii mai conservatori.

Spre deosebire de Orbán, el nu respinge în principiu dreptul Ucrainei de a adera la UE într-o bună zi, însă programul lui Tisza nu susține o aderare accelerată a Kievului. La fel ca Fidesz, Tisza se opune cotelor UE privind primirea migranților și ar menține, de asemenea, gardul de frontieră construit sub guvernarea lui Orbán pentru a împiedica intrarea migranților ilegali.

Însă analiștii spun că tensiunile dintre Budapesta și UE – agravate și mai mult de veto-ul lui Orban asupra unui pachet de ajutor de 90 de miliarde de euro pentru Kiev – s-ar putea atenua sub conducerea lui Tisza.

„Orban și-a pierdut încrederea în forma și direcția actuală a integrării europene și urmărește o politică de veto-uri și obstrucționare. Tisza nu are nicio obiecție de principiu față de integrare și și-ar concentra luptele la nivel practic”, a spus Botond Feledy, analist geopolitic la Red Snow Consulting.

„Conflict cu sistemul”

Magyar a urmat modelul lui Orbán în aceste alegeri, desfășurând o campanie la nivel local care l-a dus în bastioanele rurale ale partidului Fidesz.

La mitingurile sale erau întotdeauna prezente numeroase steaguri naționale, într-un apel la patriotismul alegătorilor maghiari, în stilul lui Orbán.

Mesajele sale consecvente și clare, precum și utilizarea abilă a rețelelor sociale au contribuit la ascensiunea sa rapidă, a declarat Gabor Toka, cercetător principal la Arhivele Vera și Donald Blinken Open Society.

„Mulți oameni sunt, de asemenea, liniștiți de povestea cuiva care a intrat irevocabil în conflict cu sistemul și nu mai are cale de întoarcere”, a spus el, referindu-se la ruptura lui Magyar cu Orban.

Născut în 1981 într-o familie de avocați, Magyar a studiat și el dreptul. S-a căsătorit cu Varga în 2006 și, când cariera ei a dus-o la Bruxelles, Magyar s-a alăturat corpului diplomatic al Ungariei și a lucrat la legislația UE. După întoarcerea în Ungaria, s-a angajat la o bancă de stat și apoi a condus o agenție de împrumuturi pentru studenți.

Magyar și Varga, care au divorțat în 2023, au trei fii.

Magyar se descrie ca fiind religios și spune că îi place să gătească și să joace fotbal cu prietenii și fiii săi.

Întrebat în decembrie cum s-a schimbat de când a intrat în politică, Magyar a făcut aluzie la relatările din presă care îl descriu ca fiind irascibil, spunând: „Acum număr până la 10.”