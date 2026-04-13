Umoristul Gheorghe Urschi s-a stins din viață

Umoristul Gheorghe Urschi a decedat luni, 13 aprilie 2026, la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost publicat pe pagina de Facebook Gheorghe Urschi.

În ultima perioadă, umoristul era internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, în Secția Terapie Intensivă, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale pe 10 martie 2026.

Gheorghe Urschi s-a născut pe 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. Este actor, regizor și umorist. În 2012 a fost distins cu „Ordinul Republicii”, iar în 2019 a primit Premiul Național. Din 2011, după ce a suferit un atac cerebral, acesta nu a mai urcat pe scenă.