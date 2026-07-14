Doi cetățeni ai R. Moldova, acuzați că ar fi pus la cale un presupus atac cu drone asupra unei „întreprinderi strategice” din regiunea Moscovei

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a prevenit un presupus „atac terorist” asupra unei „întreprinderi strategice” situate într-o zonă rezidențială din regiunea Moscovei. Potrivit instituției, serviciile speciale ucrainene ar fi planificat lansarea a 35 de drone, introduse prin contrabandă pe ruta Slovacia – Polonia – Belarus, iar în schemă ar fi implicați și doi cetățeni ai R. Moldova.

Solicitați pentru un comentariu, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că Ambasada Republicii Moldova la Moscova a întreprins „demersurile necesare” pe lângă autoritățile competente ale Federației Ruse pentru a solicita informații oficiale despre acest caz. Până în prezent, însă, autoritățile ruse nu au oferit un răspuns.

Marți, 14 iulie, FSB a anunțat că ar fi dejucat o presupusă operațiune prin care urmau să fie comise atacuri asupra unor obiective ale infrastructurii militare, unei întreprinderi din industria de apărare și unor militari ai Ministerului rus al Apărării.

Potrivit FSB, dronele ar fi fost transportate din Bratislava, prin orașul polonez Siedlce și Brest (Belarus), până în regiunea Moscovei, „cu sprijinul serviciilor speciale ale unor state europene”.

Autoritățile ruse susțin că cele 35 de drone erau ascunse într-un transport de plăci ceramice provenit din Spania. Potrivit FSB, acestea „erau echipate cu sisteme de control fabricate în Canada, rezistente la bruiaj electronic, și aveau încărcături explozive de fabricație străină”.

FSB susține că dronele au fost configurate și asamblate inițial la Kiev, după care încărcătura ar fi fost depozitată într-un depozit închiriat în apropierea obiectivului care urma să fie supus atacului. Închirierea spațiului și recepționarea „mărfii” ar fi fost realizate de un cetățean rus recrutat de serviciile ucrainene, iar pentru pregătirea hangarului pentru lansarea dronelor ar fi fost implicați doi cetățeni ai Republicii Moldova, despre care FSB afirmă că ar fi urmat „o pregătire specială”. În comunicatul FSB sunt menționați Victor Pîrlog (născut în 1986) și Aurel Calos (născut în 1995).

Potrivit FSB, executantul atacului ar fi fost un cetățean rus, fost membru al unei grupări criminale organizate, care și-a ispășit anterior o pedeapsă cu închisoarea, ulterior a semnat un contract cu „Wagner” și a obținut cetățenia rusă în 2023. Acesta ar fi asamblat și activat dronele, ar fi stabilit comunicațiile cu operatorii și apoi ar fi părăsit locul, așteptând să fie evacuat în Ucraina.

Instituția susține că toate dronele au fost distruse imediat după lansare de către o unitate specială a FSB, fără a provoca victime sau pagube.

FSB afirmă că presupusul executant a fost reținut și că și-ar fi recunoscut vina, iar persoana care ar fi închiriat hangarul ar fi opus rezistență și ar fi fost ucisă în timpul intervenției.

Pe acest caz, în Rusia a fost deschis un dosar penal pentru „act terorist”.