Venituri de peste 41 milioane lei, înregistrate de antreprenorii independenți în luna iunie 2026

Suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în luna iunie a constituit peste 41,1 milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat – circa 6,1 milioane de lei, ceea ce constituie o creștere de 14,04% față de luna precedentă, a anunțat Serviciul Fiscal de Stat, care a generat 3 181 avize de plată a impozitului.

Conform unui comunicat de presă, aproximativ 51,21% din antreprenorii independenți înregistrați au înregistrat tranzacții la conturile bancare dedicate. Dintre aceștia, 61 contribuabili au utilizat echipamente de casă și de control conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, suma totală a numerarului încasat constituind 806 015 lei.

Pe 10 iulie, potrivit datelor din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, erau înregistrați 3284 de antreprenori independenți.

De la începutul anului 2026, achitările impozitului unic perceput de la antreprenorii independenți constituie circa 14,2 milioane de lei.

Cota impozitului unic constituie 15% dacă venitul anual nu depășește 1 200 000 lei și 35% pentru partea de venit care depășește acest plafon.

Impozitul unic se încasează într-un cont trezorerial de încasări, fiind ulterior repartizate: