Ala Nemerenco critică majorarea TVA la produsele de igienă pentru femei: „Uniformizarea cotelor se va transforma într-o creștere efectivă de 12% – 15% la raft”

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a criticat prevederile noii politici fiscale 2027 prin care se propune eliminarea produselor de igienă pentru femei din lista bunurilor cu cotă redusă de TVA de 8%, urmând să fie aplicată cota standard de 20%. Potrivit acesteia, produsele vor deveni mai scumpe în R. Moldova, în timp ce în alte țări acestea sunt scutite de taxe.

Fosta ministră a Sănătății oferă exemplul altor țări în care produsele de igienă pentru femei sunt considerate de strictă necesitate și sunt scutite de orice taxe.

„În proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se propune eliminarea produselor de igienă pentru femei (absorbante, tampoane, etc) din lista bunurilor cu cotă redusă (8%) și aplicarea cotei standard de TVA de 20%, deși aceste produse sunt considerate bunuri de strictă necesitate în majoritatea țărilor și le sunt aplicate cote de 0% TVA sau sunt scutite total de orice taxe.

Marea Britanie, SUA, Cipru, Malta, Canada Mexic, Columbia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Barbados, Africa de Sud, Namibia, Nigeria, Uganda, Lesotho, Mauritius, India, Australia, Malaezia, Insulele Maldive, chiar și Rwanda, sau Trinidad și Tobago, au eliminat taxele pe aceste bunuri introducând taxa zero mulți ani în urmă. Kenya a fost pionierul mondial în domeniu, eliminând complet TVA-ul pe absorbante și tampoane încă din anul 2004”, scrie Ala Nemerenco într-o postare pe rețele.

Ala Nemerenco a mai adăugat că uniformizarea cotei TVA pentru această categorie de produse va duce la scumpirea lor la raft.

„În majoritatea țărilor europene se aplică în prezent un TVA redus – în România de 9%, Spania – 4%, Franța și Polonia – 5% și doar Ungaria are o cotă de 27%. Din 1 ianuarie uniformizarea cotelor, atât de necesară, cum ne explică Guvernul, se va transforma într-o creștere efectivă de 12% – 15% la raft a acestor produse de igienă de primă necesitate”, a scris fosta ministră.

În urma ședinței de Guvern din 2 septembrie, ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost întrebată despre uniformizarea taxei pentru produsele de igienă:

„Prin politica fiscală noi am popus uniformizarea cotei TVA la mai multe produse. Am lăsat la cota de 8 % produsele esențiale, coșul minim de consum, și la cota de 12 % – livrări de produse sau prestări de servicii care, comparabil cu regional sunt, de asemenea, cu cote reduse.

Produsele de igienă pe care le-ați numit nu în toate țările sunt cu cote reduse, dar în contextul în care noi ne dorim uniformizarea cotei aplicabile, ne dorim creșterea încasărilor, deja ne punem semne de întrebare pentru fiecare produs pe care noi astăzi îl taxăm mai puțin, dacă merită sau nu de menținut cota redusă a TVA”, a răspuns jurnaliștilor Victoria Belous.

Guvernul propune un pachet de modificări fiscale pentru anul 2027, care vizează reducerea impozitării muncii, stimularea investițiilor, majorarea taxelor pentru bănci și produse considerate nocive, precum și ajustarea cotelor de TVA. Potrivit premierului Vasile Tofan, obiectivul este un sistem fiscal „mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit”.

Necesitatea unor modificări fiscale este discutată de mai mult timp în R. Moldova, în condițiile în care, în 2025, bugetul public național a înregistrat un deficit de 14,26 miliarde de lei, echivalentul a 4 % din Produsul Intern Brut (PIB). Un astfel de concept a fost propus și de fostul Guvern, condus de Alexandru Munteanu. Totuși, în urma mai multor critici, acesta a fost retras.