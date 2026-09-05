Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA. Vasile Tofan: „A fost o decizie greșită. O corectăm”

Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA, după ce în spațiul public au apărut mai multe reacții critice privind scoaterea lor din această categorie, conform noii politici fiscale 2027.

„A fost o decizie greșită. O corectăm, după cum a și anunțat doamna ministră Belous. Produsele de igienă vor rămâne la cota redusă de TVA. Mulțumesc tuturor celor care au atras atenția asupra acestui subiect. Guvernarea înseamnă și să recunoști prompt când o decizie nu este bună și să repari lucrurile”, a anunțat premierul.

În urma discuțiilor apărute în spațiul public, și ministra Finanțelor, Victoria Belous, a venit cu o reacție:

„Vedem discuțiile și criticile privind taxarea cu TVA a produselor de igienă și vă asigurăm că acestea nu sunt ignorate. În prezent, suntem în proces de definitivare a politicii fiscale, iar toate propunerile sunt analizate cu atenție. Inclusiv propunerile privind regimul TVA pentru produsele de igienă vor fi reexaminate”, a scris pe Facebook ministra.

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a criticat prevederile noii politici fiscale 2027 prin care se propunea eliminarea produselor de igienă pentru femei din lista bunurilor cu cotă redusă de TVA de 8%, urmând să fie aplicată cota standard de 20%. Potrivit acesteia, produsele vor deveni mai scumpe în R. Moldova, în timp ce în alte țări acestea sunt scutite de taxe.

Guvernul propune un pachet de modificări fiscale pentru anul 2027, care vizează reducerea impozitării muncii, stimularea investițiilor, majorarea taxelor pentru bănci și produse considerate nocive, precum și ajustarea cotelor de TVA. Potrivit premierului Vasile Tofan, obiectivul este un sistem fiscal „mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit”.

Necesitatea unor modificări fiscale este discutată de mai mult timp în R. Moldova, în condițiile în care, în 2025, bugetul public național a înregistrat un deficit de 14,26 miliarde de lei, echivalentul a 4 % din Produsul Intern Brut (PIB). Un astfel de concept a fost propus și de fostul Guvern, condus de Alexandru Munteanu. Totuși, în urma mai multor critici, acesta a fost retras.