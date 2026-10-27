Alte 11 servicii publice digitale, restabilite după incidentele de securitate cibernetică. Printre acestea, cazierul și emiterea certificatelor de naștere

Accesul la alte 11 servicii publice digitale a fost restabilit în Republica Moldova, după verificarea și securizarea acestora în urma incidentelor de securitate cibernetică din perioada 19–23 octombrie 2026. Serviciile sunt din nou disponibile în aplicația EVO și pe portalul evo.gov.md, a anunțat Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Printre serviciile restabilite se numără eliberarea cazierului, apostilarea documentelor și emiterea certificatelor de naștere, căsătorie și deces în baza registrelor parohiale.

De asemenea, au fost repuse în funcțiune mai multe servicii ale Agenției Servicii Publice, inclusiv eliberarea extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și a unor extrase din Registrul de stat al populației.

Acestea oferă informații despre înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară, eliberarea actelor de identitate, cetățenia Republicii Moldova, renunțarea sau retragerea cetățeniei și atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), precizează AGE.

Restabilirea accesului a fost posibilă în urma verificărilor tehnice și a măsurilor de securitate aplicate de echipele Agenției de Guvernare Electronică, Agenției pentru Securitate Cibernetică și Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Potrivit AGE, verificarea și monitorizarea infrastructurii guvernamentale continuă, iar accesul la serviciile afectate este restabilit treptat, în funcție de rezultatele testărilor. Disponibilitatea acestora este anunțată după confirmarea restabilirii.

Investigațiile privind incidentele de securitate cibernetică sunt în desfășurare.

În acest context, instituțiile le recomandă cetățenilor să fie atenți la eventualele tentative de fraudă prin apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mailuri. Oamenii sunt îndemnați să nu divulge parole, coduri de autentificare sau date bancare, să evite accesarea linkurilor suspecte și să nu autorizeze operațiuni la solicitarea unor persoane necunoscute.

Anterior, AGE a anunțat că datele aferente a circa 750 000 de IDNP-uri printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, au fost extrase în urma atacului cibernetic din 19 – 23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale, anunță Agenția de Guvernare Electronică (AGE).