Putin ar fi exclus compromisurile privind Donbasul în discuțiile cu liderii Finlandei și Norvegiei, potrivit Reuters

Președintele rus Vladimir Putin ar fi exclus posibilitatea unor compromisuri privind preluarea controlului asupra întregului Donbas, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre. Informația a fost relatată de agenția Reuters, care citează o sursă anonimă apropiată Kremlinului.

Potrivit sursei citate de Reuters, în timpul discuției, Stubb și Støre au subliniat necesitatea unei păci „juste” în Ucraina, în timp ce liderul rus ar fi afirmat că nu este dispus să facă compromisuri în privința preluării întregului Donbas.

În comunicatul oficial al părții ruse privind convorbirea, citat de publicația rusă RBC, se menționează că Putin consideră că o pace durabilă și echitabilă în Ucraina este posibilă „doar dacă sunt luate în considerare interesele Rusiei”.

Anterior, Reuters a relatat că președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere au avut marți, 27 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin pe tema războiului din Ucraina.

Stoere și Stubb s-au întâlnit săptămâna trecută la Oslo cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înainte ca Witkoff să se întâlnească cu Putin la Sankt Petersburg.

Kremlinul a declarat, după discuțiile Putin-Witkoff, că Rusia este dispusă să reia discuțiile de pace cu Ucraina, mediate de SUA, în noiembrie, pentru prima dată din februarie.