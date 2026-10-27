Vasile Tofan declară că acordul tehnico-militar cu Ucraina nu afectează neutralitatea R. Moldova. Ce prevede documentul

Acordul de cooperare tehnico-militară semnat de Republica Moldova și Ucraina nu reprezintă un tratat de securitate și nu modifică statutul de neutralitate al țării. Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Tofan, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său român, Luca Niculescu, aflat în prima sa vizită externă în Republica Moldova.

Potrivit șefului Executivului, documentul urmărește consolidarea cooperării în domeniul apărării și facilitarea accesului Republicii Moldova la tehnologii militare testate în condiții reale de luptă, inclusiv la sisteme de interceptare a dronelor.

„Vreau să precizez de la bun început că nu este un tratat de securitate. (…) Republica Moldova rămâne o țară neutră. În același timp, neutralitatea nu înseamnă că trebuie să fim neputincioși și să nu ne pese de apărarea noastră”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a menționat că Ucraina dezvoltă și testează tehnologii în condiții de război, iar Republica Moldova, având resurse limitate, este interesată să achiziționeze echipamente verificate și la costuri mai mici.

„Multe dintre aceste tehnologii sunt dezvoltate, testate și produse în prezent de companii din Ucraina. Ne dorim intensificarea acestei colaborări. (…) Este un acord de cooperare tehnico-militară, care ne va oferi acces la tehnologii, inclusiv la interceptoare de drone, de care avem atât de multă nevoie”, a explicat șeful Guvernului.

Precizările vin după ce reprezentanții Partidului Socialiștilor au criticat semnarea documentului și au cerut publicarea integrală a acestuia, precum și audierea de urgență a conducerii Guvernului în Parlament. Formațiunea susține că acordul ar putea implica Republica Moldova într-un „război străin” și a anunțat că își rezervă dreptul de a organiza proteste pentru a „proteja pacea și suveranitatea țării”.

În replică, Vasile Tofan a afirmat că neutralitatea este un subiect „sensibil pentru societate” și a avertizat asupra riscului ca acesta să fie exploatat în scopuri de propagandă.

„Vreau să repet: Republica Moldova rămâne o țară neutră. Este un subiect foarte sensibil în societatea noastră și vreau să mă asigur că nu este exploatat de neprietenii Republicii Moldova, care sunt destui”, a declarat premierul.

La rândul său, prim-ministrul României, Luca Niculescu, a afirmat că Bucureștiul cooperează deja cu Ucraina pentru dezvoltarea industriei românești de drone și că această colaborare ar putea fi extinsă.

„Vom colabora — colaborăm deja — și cu ei pentru a dezvolta industria de drone a României”, a declarat oficialul român, menționând că experiența Ucrainei în testarea dronelor în condiții reale de luptă este relevantă pentru dezvoltarea unor astfel de sisteme.

Niculescu a adăugat că România discută despre dezvoltarea sistemelor antidrone, iar Bucureștiul și Chișinăul analizează posibilitățile de extindere a cooperării în domeniul apărării, inclusiv în contextul programului european SAFE.

Potrivit lui Vasile Tofan, schimbul de experiență și cooperarea cu România în domeniul apărării fac parte din agenda bilaterală și pot contribui la consolidarea capacităților Republicii Moldova, fără a schimba statutul său de neutralitate.