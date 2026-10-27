Caroline Vik, oficială americană: „Nicio țară nu ar trebui să fie excesiv de dependentă de o singură putere”

R. Moldova a făcut progrese enorme în reducerea dependenței energetice, însă diversificarea surselor de aprovizionare și securizarea infrastructurii strategice rămân esențiale pentru dezvoltarea economică și securitatea națională. Este declarația lui Caroline Vik, directoarea pentru politici a Corporației Financiare Internaționale pentru Dezvoltare a Statelor Unite (DFC), instituția guvernamentală americană responsabilă de investițiile internaționale.

Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, oficiala americană vorbește despre interesul SUA pentru investiții în R. Moldova, oportunitățile din sectorul energetic, infrastructură și tehnologii digitale, dar și despre riscurile dependenței economice de o singură putere străină. Caroline Vik explică ce lecții poate învăța R. Moldova din competiția dintre Statele Unite și China și cum ar putea beneficia companiile moldovenești de finanțările americane.

— R. Moldova este o țară mică, cu o piață de desfacere limitată și un război la graniță. De ce ar trebui companiile americane să o considere o destinație atractivă pentru investiții? În ce sectoare vedeți cele mai mari oportunități și care sunt principalele obstacole în calea investitorilor americani?

— Pentru început, aș vrea să explic puțin rolul DFC. Suntem instituția guvernului american responsabilă de investițiile internaționale și dispunem de 205 miliarde de dolari pentru investiții la nivel global. Misiunea noastră este să sprijinim dezvoltarea economică a aliaților și partenerilor Statelor Unite și, în același timp, să promovăm obiectivele politicii externe americane prin investiții viabile din punct de vedere comercial.

Avem la dispoziție mai multe instrumente financiare: împrumuturi, investiții directe în capitalul companiilor, asigurări împotriva riscurilor politice, garanții pentru credite și fonduri destinate dezvoltării proiectelor, inclusiv pentru studii de fezabilitate care pregătesc investițiile viitoare.

Suntem interesați să investim în R. Moldova pentru că este un partener foarte bun al Statelor Unite. Vrem să contribuim la dezvoltarea economică a țării prin colaborarea cu întreprinderi americane și companii locale.

În prezent, DFC are trei obiective majore la nivel global.

Primul este diversificarea lanțurilor de aprovizionare cu materiale și produse critice. Vorbim despre minerale esențiale, de la extracție până la prelucrare și producția finală, despre industria farmaceutică, produse necesare agriculturii, precum îngrășămintele și substanțele pentru protecția culturilor, dar și despre domenii tehnologice, cum ar fi microelectronica și semiconductorii.

Al doilea obiectiv este consolidarea sectoarelor strategice. Energia reprezintă una dintre prioritățile noastre. Suntem interesați în special de infrastructura energetică: terminale de import, conducte, linii de transport al energiei electrice, modernizarea rețelelor și centrale electrice. Investim mult în sectorul gazelor naturale, dar și în energie geotermală și, într-o măsură mai mică, în hidroenergie.

Inteligența artificială reprezintă, de asemenea, o prioritate importantă. Analizăm investiții în centre de date și alte infrastructuri asociate dezvoltării acestei tehnologii. În plus, ne interesează serviciile financiare, inclusiv investițiile în bănci și companii de tehnologie financiară.

Al treilea obiectiv este dezvoltarea infrastructurii critice în zonele considerate prioritare. Aici intră porturile, aeroporturile, coridoarele strategice de transport, infrastructura feroviară și rutieră, dar și infrastructura digitală: telecomunicații, cabluri submarine și rețele terestre de fibră optică, realizate cu furnizori de încredere.

În R. Moldova, obiectivul nostru este să înțelegem, împreună cu Guvernul și sectorul privat, unde există cele mai bune oportunități, ce domenii sunt prioritare pentru autorități și care sunt proiectele concrete ce ar putea beneficia de finanțare. Ne vom concentra asupra domeniilor în care aceste priorități se intersectează.

— Ați menționat energia printre sectoarele strategice. DFC a sprijinit deja sectorul energetic din R. Moldova. Care ar putea fi următoarele investiții americane?

— Căutăm noi oportunități de investiții. Energia este, evident, un domeniu în care putem face mai mult. Infrastructura și logistica reprezintă alte două direcții importante. Am avut și discuții preliminare despre investiții în infrastructura digitală asociată inteligenței artificiale.

Ambasadorul american este relativ nou în funcție. Eu m-am întâlnit cu prim-ministrul R. Moldova la New York, iar acum suntem aici pentru a continua aceste discuții și pentru a identifica mai exact proiectele și tranzacțiile pe care le-am putea realiza.

În această etapă, încercăm să construim un portofoliu de proiecte, să stabilim care sunt investițiile prioritare și să pregătim implementarea lor în următorii câțiva ani.

— R. Moldova încearcă de decenii să își reducă dependența de Rusia, în special în sectorul energetic. Poate fi separată independența economică de securitatea națională?

— Cred că fiecare țară își dorește să fie independentă. Totuși, când vorbim despre economie, nu aș folosi neapărat termenul de independență, pentru că trăim într-o lume interconectată. Mai degrabă, este important ca o țară să nu fie excesiv de dependentă de un singur partener. Cred că aceasta ar trebui să fie o prioritate pentru toate statele.

R. Moldova a făcut progrese enorme în sectorul energetic. Ne dorim să contribuim la continuarea acestui proces, să ajutăm la reducerea costurilor energiei și să ne asigurăm că există suficiente resurse energetice pentru ca economia moldovenească să se poată dezvolta.

Caroline Vik (stânga)

— Ați lucrat ani la rând pe subiectul competiției dintre Statele Unite și China. Ce ar trebui să învețe o țară mică, precum R. Moldova, din această confruntare economică?

— Așa cum spuneam, este esențial să nu devii excesiv de dependent economic de o singură țară. Aceasta este o parte importantă a activității noastre la DFC. Vrem să ne asigurăm că Statele Unite nu depind de o singură piață pentru aprovizionarea cu materiale critice și că putem obține resursele necesare din mai multe surse.

Este o prioritate pentru noi, dar și pentru numeroși aliați și parteneri ai Statelor Unite. Cred că este la fel de importantă și pentru R. Moldova.

Un alt aspect pe care l-aș sublinia este securitatea infrastructurii, în special a celei digitale, dar nu numai. Este foarte important să ne asigurăm că sistemele noastre sunt sigure, că nu sunt compromise și că păstrăm controlul deplin asupra infrastructurii naționale.

— Poate o țară să devină dependentă economic de o putere străină fără să-și dea seama, până când este prea târziu? Care sunt semnalele de alarmă?

— Cred că exact acest lucru s-a întâmplat în cazul multor țări în relația cu piața chineză. De aceea, este important să te asiguri că nu depinzi excesiv de nimeni și că ai surse diversificate pentru toate resursele și produsele de care ai nevoie.Aceasta este una dintre principalele lecții pe care le-am desprins din evoluțiile ultimilor 30 de ani.

— Mulți moldoveni asociază sprijinul american în primul rând cu granturile și ajutorul extern. Prin ce se deosebește abordarea DFC și ce ar putea câștiga un cetățean obișnuit al R. Moldova din aceste investiții?

— Noi nu oferim granturi. Toate finanțările noastre trebuie să fie viabile din punct de vedere comercial. Cel mai simplu este să ne priviți ca pe un investitor. Putem acorda împrumuturi companiilor, dar putem și investi direct în capitalul acestora, devenind astfel acționari.

Oferim și asigurări împotriva riscurilor politice. Acestea sunt utile investitorilor care au anumite îngrijorări legate de situația politică dintr-o țară. Prin intermediul acestor asigurări, îi putem ajuta să se simtă mai în siguranță atunci când decid să investească.

De asemenea, oferim garanții pentru credite și finanțări pentru pregătirea proiectelor, inclusiv pentru studii de fezabilitate. Deși colaborăm îndeaproape cu guvernele pentru stabilirea priorităților, toate investițiile noastre merg direct către sectorul privat. Nu acordăm împrumuturi guvernelor, ci companiilor.

Căutăm proiecte concrete în care să investim. Impactul pozitiv pe care îl putem avea în R. Moldova constă în sprijinirea afacerilor moldovenești, astfel încât acestea să crească și să se dezvolte. Beneficiile nu se vor limita la companiile respective, ci se vor reflecta în întreaga economie.

Tocmai de aceea suntem aici: vrem să identificăm cât mai multe proiecte. Suntem interesați să aflăm ce oportunități există, atât în cadrul discuțiilor de acum, cât și pe viitor. Îi încurajăm pe cei care au proiecte să ne contacteze.

— DFC pune tot mai mult accent pe investițiile care servesc și intereselor strategice ale Statelor Unite. Cum vă asigurați că acestea aduc beneficii și oamenilor obișnuiți din țările partenere, nu doar economiei americane?

— Cred că, în foarte multe cazuri, beneficiile sunt reciproce. De când ocup această funcție, am constatat că proiectele importante pentru noi din perspectiva rezilienței lanțurilor de aprovizionare sunt, de regulă, aceleași proiecte pe care guvernele și economiile țărilor partenere le consideră importante pentru propria dezvoltare.

Să luăm exemplul mineralelor critice. Noi vrem ca aceste resurse să provină din mai multe regiuni ale lumii și să fie prelucrate în diferite țări, nu să ajungă toate în China pentru procesare.

În același timp, țările care dețin aceste resurse își doresc să avanseze în lanțul valoric, să nu se limiteze doar la extracție, ci să dezvolte și capacități de prelucrare, astfel încât să obțină mai multe beneficii economice. Prin urmare, interesele noastre sunt pe deplin aliniate. Și observ această convergență în numeroase domenii.

— R. Moldova se confruntă cu un război la graniță, amenințări de securitate, un număr mare de refugiați și o emigrare semnificativă. Dacă ați conduce o țară aflată într-o asemenea situație, care ar fi principalele dumneavoastră priorități pentru dezvoltarea economiei?

— Cred că stabilirea acestor priorități este responsabilitatea conducerii R. Moldova. Noi suntem aici pentru a ajuta autoritățile să își atingă obiectivele. R. Moldova este cea care stabilește direcția, iar rolul nostru este să contribuim, prin investițiile pe care le facem, la realizarea acestor priorități.

— Vă mulțumim!