Aproape un milion de IDNP-uri, vizate în tentative de extragere a datelor cu caracter personal. Ce date au fost extrase și cum se pot proteja cetățenii?

Date aferente a circa 750 000 de IDNP-uri printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, au fost extrase în urma atacului cibernetic din 19 – 23 octombrie, anunță Agenția de Guvernare Electronică (AGE). Autoritățile continuă verificările și măsurile de securizare.

Ce date au fost extrase?

Potrivit estimărilor preliminare, au fost extrase neautorizat seturi de date aferente circa 750 000 de IDNP-uri. Informațiile vizate includ date de identificare (nume, prenume, data și locul nașterii), date despre membri ai familiei de gradul 1, statutul de asigurat, medic de familie, prestații sociale, pensii, dizabilitate, permisul de conducere, fotografie, vehicule și companii deținute sau administrate, precum și informații financiare, inclusiv IBAN, datorii fiscale și istoric plăți MPay.

Totuși, AGE afirmă că nu toate persoanele afectate au avut expuse toate aceste categorii de date.

Potrivit AGE, în timpul atacului cibernetic nu au fost afectate informațiile cu privire la cardurile bancare.

„Plățile cu cardul prin MPay și EVO sunt procesate prin sistemele securizate ale băncilor, iar platforma guvernamentală nu stochează aceste informații sensibile. De asemenea, simpla cunoaștere a unui IBAN nu permite accesarea contului bancar sau efectuarea de transferuri neautorizate. IBAN-ul este folosit în mod obișnuit pentru încasări și transferuri, inclusiv donații”, subliniază instituția.

Astfel, potrivit AGE, riscul principal este folosirea datelor în tentative de fraudă și manipulare online, „de aceea vigilența cetățenilor este esențială”.

Totodată, investigațiile nu au identificat modificări neautorizate ale datelor din registrele de stat. „Accesarea informațiilor despre un bun imobil sau o companie nu echivalează cu transferul dreptului de proprietate”, explică Agenția.

Amploarea exactă a incidentului face obiectul unui audit amplu și al investigațiilor desfășurate de ASC, STISC, SIS și AGE.

Ce trebuie să facă cetățenii pentru a se proteja?

Autoritățile afirmă că vor informa persoanele afectate și vor comunica public despre rezultatele investigației, măsurile de protecție și restabilirea serviciilor.

Datele extrase pot fi folosite de persoane rău intenționate care se prezintă drept reprezentanți ai băncilor sau ai instituțiilor publice și solicită bani, parole, coduri de autentificare ori confirmarea unor operațiuni. De aceea, autoritățile îndeamnă cetățenii:

să fie vigilenți la apeluri, SMS-uri și e-mailuri suspecte;

să nu comunice parole sau coduri de autentificare;

să nu acceseze linkuri nesolicitate și să nu autorizeze plăți la solicitarea unor persoane necunoscute;

să verifice orice solicitare neobișnuită contactând direct instituția sau banca, prin canalele oficiale;

să contacteze imediat prestatorul serviciului dacă observă tranzacții sau operațiuni pe care nu le recunosc;

să nu reacționeze la mesaje sau apeluri alarmiste care invocă membri ai familiei, fără a verifica informațiile;

să verifice direct cu persoana respectivă, pe numărul cunoscut, dacă cineva apropiat pretinde că are un număr sau un cont nou.

Măsurile luate de autorități

„După identificarea incidentului, Agenția de Guvernare Electronică a dispus verificarea a 82 de servicii digitale și a suspendat temporar serviciile expuse riscului, precum și o serie de sisteme informaționale. Intervenția a izolat atacul și a împiedicat compromiterea ulterioară”, transmite AGE.

𝐂𝐫𝐨𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐦𝐚̆𝐬𝐮𝐫𝐢:

23 octombrie, ora 11:30 – extragerea neautorizată a datelor a fost stopată; 23 octombrie – 82 de servicii publice și peste 30 de sisteme informaționale și panouri de administrare au fost deconectate preventiv. Instituțiile responsabile au fost informate și au primit recomandări tehnice pentru remedierea vulnerabilităților; 25 octombrie, în jurul orei 02:00 – specialiștii au identificat și blocat o nouă tentativă de accesare forțată a mai multor servicii publice guvernamentale; 27 octombrie, în jurul orei 07:00 – au fost înregistrate noi tentative de extragere a datelor, fără succes.

Potrivit AGE, majoritatea serviciilor afectate au fost deja remediate. Toate serviciile publice digitale vor fi repuse în funcțiune imediat ce măsurile de securizare ale acestora sunt reconfirmate.

„Echipele AGE, STISC și ASC, împreună cu SIS și celelalte instituții competente, lucrează coordonat pentru remedierea vulnerabilităților, verificarea amplorii incidentului și prevenirea unor noi atacuri. Au fost identificate și blocate tentative ulterioare de acces neautorizat. Serviciile publice sunt restabilite treptat, după remediere și testare. În paralel, este în desfășurare o evaluare mai amplă a securității sistemelor guvernamentale, pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților structurale”, se arată în comunicatul AGE.

Agenția pentru Securitate Cibernetică, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției au fost sesizate și colaborează pentru investigarea sursei atacului și a amplorii incidentului. Sistemele și serviciile actualizate sunt retestate împreună cu Agenția pentru Securitate Cibernetică.

„Totodată, statul colaborează cu băncile, operatorii de telecomunicații și alți actori din mediul privat pentru a emite alerte suplimentare și a consolida mecanismele de protecție și informare a cetățenilor”, a notat AGE.

Cum s-a produs atacul: explicație tehnică

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, atacatorii au exploatat vulnerabilități ale unor servicii accesibile fără autentificare, apoi au folosit datele obținute pentru extrageri suplimentare.