Magistrata Elizabeta Buzu a fost propusă pentru promovarea evaluării externe. Comisia a transmis raportul către CSM

Judecătoarea Elizaveta Buzu, de la Judecătoria Chișinău, a fost propusă pentru promovarea evaluării externe de către Completul F al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Raportul de evaluare a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să decidă dacă acceptă sau respinge propunerea, anunță marți, 27 octombrie, Comisia.

Elizaveta Buzu este membră a completelor specializate în examinarea cauzelor de corupție și activează din 1 ianuarie 2026 la Curtea de Apel Centru, unde a fost transferată temporar.

Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, raportul transmis CSM conține constatările Completului F și argumentele care stau la baza propunerii de promovare a evaluării externe.

În continuare, CSM urmează să examineze raportul și să decidă asupra acceptării sau respingerii propunerii Comisiei.

Buzu a fost numită în decembrie 2019, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău. În martie 2017 a susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă și a obținut media generală 9,40.