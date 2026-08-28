„35 de ani în drujba Moscovei” – secțiune nouă lansată pe site-ul ZdG

Ziarul de Gardă a lansat o nouă secțiune pe pagina web, „35 de ani în drujba Moscovei”, dedicată independenței R. Moldova. În filmul documentar „În „drujba” Moscovei. 35 de ani de influență rusă în R. Moldova”, ZdG arată cum, în cei 35 de ani de independență, R. Moldova a încercat să transforme independența proclamată în 1991 într-una exercitată în fapt.

Pagina include 15 articole, care prezintă detalii începând de la cronologia legislației lingvistice și până la armatele de dezinformare.

Totodată, ZdG a adunat vocile unor oameni din generații și domenii diferite și i-am întrebat ce a însemnat independența pentru ei, cât de independentă a devenit Republica Moldova în acești 35 de ani și ce mai avem de făcut pentru ca independența câștigată în 1991 să fie una deplină.