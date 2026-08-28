ANSA a depistat un organism de carantină în plantații viticole din R. Moldova. Au fost dispuse măsuri de eradicare 

Un organism dăunător, asociat cu boala cunoscută drept „îngălbenirea aurie a viței-de-vie”, a fost depistat în plantații viticole din R. Moldova, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Autoritatea anunță că a dispus măsuri pentru eradicarea focarelor și monitorizarea plantațiilor afectate.

Potrivit ANSA, prezența organismului fitoplasmatic Grapevine flavescence dorée phytoplasma a fost confirmată în urma supravegherii fitosanitare, atât în plantații-mamă destinate producerii materialului săditor, cât și în plantații aflate în rod. Confirmarea a fost făcută printr-un raport de încercări emis de laboratorul desemnat drept laborator de referință.

„Agentul patogen este un organism fitoplasmatic cu impact semnificativ asupra sectorului vitivinicol, deoarece se localizează în vasele conducătoare ale viței-de-vie și poate provoca pierderi importante în plantațiile viticole. Agentul patogen este transmis în principal prin insecte-vectoare, în special prin cicada Scaphoideus titanus, precum și prin utilizarea materialului de înmulțire vegetativă infectat”, se menționează în comunicatul emis de instituție.

ANSA anunță că a instituit grupuri de lucru și a dispus delimitarea zonelor afectate, precum și măsuri de eradicare a focarelor și eliminarea din plantații a tufelor afectate. Autoritatea anunță și restricții privind circulația materialului săditor fără o permisiune oficială.

ANSA recomandă proprietarilor și producătorilor viticoli să urmărească apariția unor simptome precum îngălbenirea sau înroșirea frunzelor, răsucirea marginilor acestora, coacerea neuniformă a strugurilor, reducerea vigorii plantei și maturarea incompletă a lemnului.

În cazul în care sunt observate astfel de simptome sau este suspectată prezența insectei-vectoare, autoritatea recomandă sesizarea subdiviziunilor teritoriale ale ANSA. Totodată, materialul vegetal suspect nu trebuie transportat neautorizat din zonele afectate.

ANSA precizează că depistarea timpurie și aplicarea măsurilor fitosanitare sunt necesare pentru prevenirea răspândirii organismului dăunător și protejarea sectorului vitivinicol.