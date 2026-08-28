Nivelul apei în Nistru, motiv de dispută între Ion Ceban și Gheorghe Hajder. Primarul acuză că „au isterizat despre criza apei și criza energiei electrice”, ministrul Mediului vine cu explicații și cu cifre

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban și ministrul Mediului Gheorghe Hajder, au publicat vineri, 28 august, mesaje despre situația de pe râul Nistru și nivelul apei. Ceban susține că autoritățile au creat panică în jurul unei eventuale crize a apei, în timp ce Hajder spune că nivelul crescut observat la stația de captare de la Vadul lui Vodă este temporar și prezintă date despre debitele de apă.

Ceban a scris pe Facebook că, după vizita președintei Maia Sandu la Kiev și cea a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Chișinău, speră că între subiectele discutate s-a regăsit și problema apei.

„Sper că, între toate ceremoniile frumoase, a fost discutat și subiectul apei și multe altele. Măcar așa, printre altele. Asta ca să nu iasă trepădușii în fiecare zi să tot sperie oamenii că acuș apa se termină”, a scris edilul capitalei.

Ceban afirmă că, în zona de nord, la Dubăsari și la stația de captare, nivelul Nistrului este în prezent mai ridicat decât la începutul verii.

Primarul a criticat și apelurile privind economisirea apei și energiei, inclusiv deconectarea havuzurilor și a iluminatului, dar și organizarea unor concerte.

„Toată vara au discutat, au isterizat despre criza apei și criza energiei electrice. Prin minune, undeva ele au dispărut. Despre economiile pe care toți trebuie să le facem, în lift, la pompe, să deconectăm havuzurile, iluminatul și tot așa mai departe. Despre faptul că nu trebuie organizate concerte, ca cel de ieri, despre care se spune că ar fi costat milioane de lei”, a afirmat Ceban.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a reacționat la mesajul primarului printr-o postare pe Facebook și a prezentat datele privind situația hidrologică de pe Nistru.

„Am văzut reacția primarului Ceban și consider necesar să vin cu clarificări lipsite de speculații politice. Despre limbajul suburban folosit nu voi comenta – la acest capitol nu poate fi egalat”, a scris Hajder.

Potrivit lui Hajder, în această perioadă, deversările de la Novodnestrovsk, din Ucraina, „s-au menținut la nivelul de 75 m³/s”.

„23–24 august: deversările au scăzut la un nivel minim de 63 m³/s. 27–28 august: datorită precipitațiilor căzute în nord, deversările au crescut la 93 m³/s ieri, iar pentru astăzi sunt prognozate la 96 m³/s. Acest lucru a generat o creștere temporară de nivel la stația de captare de la Vadul lui Vodă”, a scris oficialul.

Ministrul susține că lacul de acumulare de la Dubăsari nu poate fi considerat o rezervă sigură, deoarece este colmatat în proporție de peste 50%, iar rezervele sale depind de debitul venit din Ucraina și de precipitații.

„Problema critică rămâne la lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. Gravitatea situației constă în faptul că aportul de apă care intră în lac a fost în ultimele zile, în medie, de doar circa 23 m³/s (față de cei 75 m³/s deversați), ceea ce determină o scădere continuă și accelerată a nivelului apei din acumulare”, a precizat ministrul.

Hajder a anunțat că vineri are loc o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene, în cadrul căreia urmează să fie analizată situația hidrologică și identificate soluții pentru menținerea unui debit suficient pentru alimentarea cu apă a localităților din R. Moldova.

Pe 17 iulie, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, avertiza că municipiul Chișinău ar putea rămâne fără apă, în contextul scăderii accelerate a nivelului apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, principala sursă de apă potabilă pentru capitală.

Inițial, primarul Ion Ceban a calificat situația drept o „problemă artificială” și a acuzat autoritățile centrale că induc panică în rândul populației. Ulterior, edilul a solicitat sprijinul Guvernului și al președintelui Ucrainei. Pe 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă hidrologică în contextul scăderii nivelului apei din Nistru.