Modificări în Guvern: Fost ministru în România, propus ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Eugeniu Osmochescu, propus ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare

Premierul Vasile Tofan a anunțat remanieri în Guvern. Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei în România, a fost propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Pe 25 august, președinta Maia Sandu a oferit cetățenia R. Moldova lui Claudiu Nasui prin decret prezidențial.

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Eugeniu Osmochescu, fostul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării ar putea prelua funcția de Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Eugen cunoaște deja foarte bine mecanismele Guvernului și prioritățile pe care ni le-am asumat. Îi mulțumesc că a acceptat să preia un portofoliu atât de complex și strategic pentru R. Moldova.

Pregătirea sa economică și experiența în cadrul instituțiilor financiare internaționale ne vor ajuta să atragem mai multe resurse pentru modernizarea agriculturii și să accelerăm reformele de care sectorul are nevoie, mai ales acum, când schimbările climatice pun o presiune tot mai mare asupra fermierilor noștri”, a scris Vasile Tofan.

Pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării a fost propus un fost ministru al Economiei în România, Claudiu Nasui.

„Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale. Claudiu Nasui a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică.

A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 – 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României. De-a lungul acestei perioade, și-a construit un profil foarte clar: mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori.

Este fondatorul platformei Open Budget, creată pentru a transparentiza modul în care sunt cheltuiți banii publici. A susținut constant reforme curajoase, inclusiv atunci când acestea presupun punerea sub semnul întrebării a unor structuri, cheltuieli sau privilegii perpetuate ani la rând”, conform lui Vasile Tofan.

Claudiu Nasui a primit cetățenia R. Moldova pe 25 august.

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