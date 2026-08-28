Parlamentul se convoacă în a doua sesiune ordinară din 2026, începând cu 1 septembrie

Parlamentul se va convoca în a doua sesiune ordinară din 2026 începând din 1 septembrie. Acest lucru este prevăzut într-o dispoziție semnată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat instituția într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, deputații se vor convoca în ședință plenară la propunerea Biroului permanent, în urma definitivării proiectului ordinii de zi.

Conform Programului legislativ al Parlamentului pentru anul curent, prioritatea acestei sesiuni este armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. În această vară au fost deschise două clustere de negocieri cu UE – „Valori fundamentale” și „Relații externe”. Celelalte patru, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, urmează a fi deschise în funcție de îndeplinirea criteriilor și a condițiilor necesare.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie, iar a doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. În afara sesiunilor ordinare, Parlamentul se poate întruni în sesiune extraordinară sau specială, la cererea președintelui Republicii Moldova, a președintelui parlamentului sau a unei treimi din deputați, ceea ce s-a întâmplat în perioada 20–26 august.