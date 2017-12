PCRM rămâne fără un deputat

Oxana Domenti, deputatat Partidului Comuniștilor din R. Moldova, a anunțat astăzi, 7 decembrie, că pleacă din politică.

„Am decis să mă retrag din politică și am depus mandatul de deputat în Parlamentul R.Moldova. Voi rămâne însă fidelă cauzelor sociale pentru care am pledat și le-am promovat mulți ani la rând atât în calitatea mea de consilier prezidențial cât și în calitate de președinte de comisie de sănătate și socială. Doresc să mulțumesc mult echipei în care am activat pentru toată susținerea pe care am avut-o în activitatea politică. Mulțumiri distincte președintelui Vladimir Voronin alături de care am lucrat fructuos 14 ani!”, a declarat Domenti.