Maia Sandu: Cine poate să aprecieze dacă o reformă e bună sau nu: UE sau deputatul Bolea?

Șefa Executivului de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că pentru partenerii externi contează ca în Republica Moldova să fie reformată justiția și UE oferă sprijin tocmai pentru că are încredere în actualul Guvern, iar dacă acesta va primi vot de neîncredere, ei ar putea să ne întoarcă spatele și să nu mai ofere finanțare.

Ea a insistat, în cadrul ediției speciale din 11 noiembrie de la Moldova 1, că un vot împotriva Guvernului ar însemna „vot împotriva reformei justiției”.

Potrivit Maiei Sandu, mâine, miniștrii ar fi trebuit să mergem în Parlament nu pentru moțiune, ci pentru a prezenta bugetul pentru anul 2020.

„Dacă acest Guvern cade, atunci riscăm să intrăm în următorul an fără buget și o bună parte din aceste programe noi pe care le propunem sunt planificate să fie finanțate din resurse externe. Astăzi am vorbit cu prim-ministrul României, Ludovic Orban, despre creditul pe care urma să-l obținem și acest Guvern poate să-l obțină, alt Guvern – nu. E vorba de 100 de milioane de euro, bani care vin doar pentru primul an, după care urmează și anii următori. Mai este vorba despre asistența UE, a Băncii Mondial și faptul că noi în 5 luni am ajuns să aducem peste 2 miliarde de lei din resurse externe este cea mai clară dovadă că eforturile, reformele noastre sunt apreciate. Cine credeți că poate să dea o apreciere mai bună dacă reformele în justiție sunt bune sau nu: UE sau deputatul Bolea (n.r. – deputatul socialist Vasile Bolea)? Eu cred că UE și faptul că au venit acești bani și mai avem planificată suma de 30 de milioane de euro, care trebuie să vină până la sfârșitul acestui an, astea sunt dovezi că reformele sunt corecte și că trebuie să mergem mai departe, dar avem nevoie de sprijinul Parlamentului”, a declarat aceasta la Moldova 1.