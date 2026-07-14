VIDEO Anabolizante în valoare de 10 milioane de lei: un bărbat a fost reținut

Un bărbat de 39 de ani din Chișinău a fost reținut, după ce polițiștii au descoperit un laborator clandestin în care ar fi fost produse preparate medicamentoase cu substanțe psihotrope și steroizi anabolizanți, interzise în R. Moldova. Oamenii legii spun că au scos din circuit produse în valoare de peste 10 milioane de lei.

Conform investigațiilor, suspectul ar fi administrat un magazin online prin intermediul căruia, sub pretextul comercializării suplimentelor alimentare, ar fi importat, produs și vândut preparate medicamentoase ce conțin substanțe psihotrope, precum și steroizi anabolizanți și androgeni, „a căror circulație este interzisă de legislația națională”.

Polițiștii au efectuat percheziții în mai multe locații. În timpul acestora, a fost depistat un laborator clandestin destinat producerii preparatelor medicamentoase și „au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală”, spun polițiștii.

De asemenea, în urma descinderilor au fost ridicate aproximativ 2 000 de flacoane cu substanțe necunoscute, preparate injectabile și comprimate.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o cauză penală.