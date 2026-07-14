Un șofer ar fi suferit un stop cardiac la volan, provocând un accident în capitală

Un bărbat în vârstă de 67 de ani ar fi decedat la volan, după care s-ar fi izbit cu mașina într-un copac. Poliția investighează circumstanțele accidentului rutier produs în dimineața zilei de marți, 14 iulie, în jurul orei 08:50, pe strada Ismail din capitală, conform unui comunicat de presă.

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 67 de ani, la volanul unui Nissan, ar fi suferit un stop cardiac în timpul deplasării, pierzând controlul asupra mașinii.

Automobilul a acroșat un Renault, după care a părăsit partea carosabilă și s-a izbit într-un copac.

Conform primelor constatări, șoferul ar fi decedat înainte de producerea impactului.