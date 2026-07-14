Noi percheziții în dosarul unui call-centru implicat în fraude informatice

Opt persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani, sunt cercetate într-un dosar privind activitatea unui centru de apel implicat în fraude informatice, specializat în înșelarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene. Inspectoratul General al Poliției (IGP), împreună cu procurorii PCCOCS, sub egida EUROJUST și EUROPOL, au efectuat percheziții în 10 locații.

Potrivit probelor administrate, suspecții sunt bănuiți că, „acționând în baza unei înțelegeri prealabile, induceau în eroare cetățeni ai României și ai altor state, inclusiv ai statelor membre ale Uniunii Europene”.

„Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile de banking ale victimelor. Ulterior, transferau mijloacele financiare în conturi bancare deschise în prealabil pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc”, spun oamenii legii.

În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, „sume importante” de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată, precum și mai multe mijloace de transport, „bunuri care prezintă interes pentru cauza penală”, au notat oamenii legii.

Acțiunile de urmărire penală continuă.

Pe 6 iulie, polițiștii și procurorii anunțau că un centru de apel telefonic cu aproximativ 180 de operatori din R. Moldova în Ucraina a fost destructurat de organele de drept.