Un instructor auto din Chișinău, reținut de oamenii legii într-un dosar de trafic de influență. Ar fi pretins 900 de euro de la un candidat

Un instructor din cadrul unei școli auto din municipiul Chișinău este cercetat de oamenii legii într-o cauză penală de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite de la un candidat pentru a-i facilita obținerea permisului de conducere de categoria „B”.

Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi pretins și primit de la candidat suma de 900 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să favorizeze promovarea examenului practic. Ulterior, după transmiterea banilor, candidatul ar fi obținut calificativul „admis” la proba practică, fiindu-i eliberat permisul de conducere provizoriu, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA).

Ofițerii CNA au efectuat miercuri, 9 septembrie, percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate „probe relevante pentru cauza penală”. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.