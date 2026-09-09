„Premieră”: opt bunuri imobile, deținute oficial de interpuși, CONFISCATE în beneficiul statului. Cine este inginerul cadastral din capitală care pierde mai multe terenuri și case, de aproape 10 milioane de lei

Opt bunuri imobile în valoare totală de circa 9,6 milioane de lei vor fi confiscate în beneficiul statului, într-o cauză penală de abuz de serviciu. Conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Anticorupție (PA), cazul prezintă „o importanță deosebită pentru practica de recuperare a activelor, întrucât bunurile figurau formal pe numele unor persoane terțe, însă instanța a constatat că beneficiarul efectiv al acestora era persoana condamnată”.

PA a notat că cauza vizează un funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului, care, în perioada 2011–2022, a folosit atribuțiile de serviciu pentru a facilita înstrăinarea și înregistrarea ilegală a unor terenuri aflate în proprietatea municipiului Chișinău.

Conform datelor consultate de ZdG, este vorba despre Dumitru Chițu, condamnat, în mai 2025, la cinci ani de închisoare (dintre care 2 ani și 6 luni au fost suspendați pe un termen de probă de 3 ani), cu privarea dreptului de a ocupa funcția de inginer cadastral pe un termen de 5 ani.

În iunie 2026, Curtea de Apel Centru a respins apelul procurorei Cristina Gladcov, dar a admis apelul avocatului lui Chițu, Veaceslav Cazacu. Astfel, executarea pedepsei definitive sub formă de cinci ani închisoare a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de trei ani.

„Acțiunile de urmărire penală efectuate de organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, precum și investigațiile financiare paralele desfășurate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA au avut un rol important în identificarea patrimoniului și stabilirea beneficiarului efectiv al bunurilor. Rezultatele acestora au fost prezentate în cadrul procesului penal și au contribuit la aplicarea măsurilor de indisponibilizare a bunurilor infracționale. Instanța a reținut că, deși bunurile au fost înregistrate formal pe numele unor terți, tranzacțiile ulterioare, relațiile dintre persoanele implicate și ansamblul probelor administrate au demonstrat că acestea erau deținute în beneficiul efectiv al persoanei condamnate”, notează PA.

Prin hotărârea definitivă, instanța a menținut confiscarea specială a opt bunuri imobile – terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată – în valoare totală de circa 9,626 milioane de lei. Curtea de Apel Centru a constatat legalitatea și temeinicia soluției privind confiscarea specială și menținerea sechestrului asupra bunurilor.

Contactat de ZdG, avocatul Veaceslav Cazacu a declarat că decizia Curții de Apel Centru a fost contestată la Curtea Supremă de Justiție.

„În dosar nu sunt probe pentru condamnarea persoanei. Sunt declarații la mulți martori, dar nu sunt probe împotriva domnului Chițu. Partea acuzării nu a demonstrat deloc vinovăția. Nicăieri nu a semnat, nu a făcut așa acțiuni. Acolo sunt la cadastru care au semnat… el nici nu este funcționar public, nici calificarea nu au făcut-o corect. Sunt o mie de încălcări”, a comunicat Cazacu.

Pentru executarea confiscării a fost emis titlul executoriu, care se află în prezent la Serviciul Fiscal de Stat pentru executare.