MAE condamnă încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către două rachete de croazieră

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că „condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către două rachete de croazieră de tip Banderol, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în dimineața zilei de 11 noiembrie”.

„Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității R. Moldova și o amenințare directă la adresa securității și siguranței cetățenilor. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și contravin principiilor fundamentale ale dreptului internațional. R. Moldova își reafirmă solidaritatea cu Ucraina și solicită Federației Ruse să înceteze agresiunea militară și acțiunile care pun în pericol pacea și stabilitatea regională”, a comunicat MAE.

Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al R. Moldova

Doua rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al R. Moldova în dimineața zilei de miercuri, 11 noiembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, a anunțat Ministrul Apărării.

Conform Ministerului, prima racheta a traversat frontiera de stat la ora 06:04 din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă cu părăsirea spațiului aerian național la ora 06:09 în direcția localității Starocazacie, regiunea Odesa, Ucraina.

A doua rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06:06 din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, Ucraina spre localitatea Pervomaisc, segmentul transnistrean, cu părăsirea spațiului aerian național la ora 06:10 în direcția localității Razdelna, regiunea Odesa, Ucraina.