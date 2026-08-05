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Un bărbat, reținut „în flagrant” la Cimișlia. Ar fi pretins bani pentru a mușamaliza un caz de conducere în stare de ebrietate

Sursa: CNA

Oamenii legii au anunțat miercuri, 5 august, că au reținut „în flagrant” un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 1 500 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), conform unui comunicat de presă.

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Potrivit materialelor cauzei penale, bănuitul i-ar fi promis denunțătorului că îi poate determina pe polițiști să nu-l documenteze pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate și să nu-i aplice sancțiunile prevăzute de lege.

Reținerea în flagrant a avut loc în seara zilei de marți, pe teritoriul Gării Auto din orașul Cimișlia, „imediat după transmiterea, sub controlul CNA, a sumei de 1 500 de euro”. În urma percheziției efectuate la fața locului, mijloacele bănești ar fi fost depistate și ridicate din automobilul bănuitului.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în Izolatorul de detenție provizorie.

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