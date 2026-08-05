Bunurile și banii confiscați vor putea fi utilizați în scopuri sociale și în interes public. Ce prevede mecanismul aprobat de Guvern

Bunurile și banii confiscați din activități infracționale vor fi folosiți în beneficiul oamenilor și al comunităților. Aceste resurse vor putea susține proiecte sociale, servicii publice și investiții de care cetățenii au nevoie. Guvernul a aprobat mecanismul de punere în aplicare a Legii privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate, conform unui comunicat de presă.

Mecanismul propus este unul etapizat: Serviciul Fiscal de Stat va transmite Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale informațiile privind bunurile confiscate, iar aceasta va verifica eligibilitatea bunurilor și va publica, semestrial, informațiile despre bunurile care pot fi utilizate, pe site-ul Centrului Național Anticorupție.

Ulterior, subiecții interesați – autorități și instituții publice, persoane fizice, persoane juridice de drept privat cu scop nelucrativ, precum asociații, fundații, instituții private, culte religioase sau alte entități neguvernamentale – vor putea depune cereri de utilizare, timp de 90 de zile de la data anunțului.

Se va analiza dacă solicitantul este eligibil, dacă proiectul propus răspunde unei „nevoi reale”, dacă există capacitate de întreținere și utilizare a bunului, precum și dacă utilizarea propusă „produce un impact social sau public real”. În cazul aprobării cererii, Serviciul Fiscal de Stat va asigura transmiterea acestor bunuri în termen de 30 de zile.

„Întregul proces va fi public și transparent, iar utilizarea bunurilor va fi monitorizată pentru respectarea destinației aprobate”, se mai menționează în comunicat.

Totodată, este stabilit și modul de alocare a sumelor de bani confiscate. Din totalul mijloacelor transferate în bugetul de stat, 20% vor fi repartizate pentru scopuri sociale, iar 10% – pentru dezvoltarea capacităților instituțiilor implicate în identificarea, recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale.