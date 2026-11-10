Un avocat și un alt bărbat ar fi luat 4 mii de euro pentru soluționarea unui dosar de viol, dar persoana a fost condamnată la 12 ani de închisoare. Ar fi cerut ați bani pentru influențarea judecătorilor de la apel

Doi bărbați, dintre care unul este avocat, sunt cercetați penal, fiind bănuiți de trafic de influență. Aceștia ar fi pretins și primit 4 mii de euro de la rudele unui bărbat cercetat pentru viol, în schimbul unei soluționări favorabile a dosarului penal, conform unui comunicat de presă.

Ofițerii CNA au desfășurat marți, 10 noiembrie, percheziții la domiciliul unuia dintre bănuiți, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator.

Potrivit materialelor cauzei instrumentate de Procuratura Anticorupție (PA), bănuiții, susținând că ar avea influență asupra unor persoane cu funcții de demnitate publică din cadrul Judecătoriei Edineț, sediul Briceni, și că le-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă în dosarul unui bărbat judecat pentru viol, ar fi pretins și primit 4 mii de euro de la rudele acestuia. Banii au fost transmiși în două tranșe: o mie de euro și, ulterior, 3 mii de euro. Cu toate acestea, bărbatul a fost condamnat la 12 ani de închisoare.

Ulterior, unul dintre bănuiți ar fi solicitat încă 4 mii de euro de la fratele condamnatului, invocând, de această dată, că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Curții de Apel Nord și că ar putea interveni pentru obținerea unei decizii favorabile în privința condamnatului. În urma acestei solicitări, ambele persoane au fost denunțate la Centrul Național Anticorupție (CNA).