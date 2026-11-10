128 de mașini uzate, importate din SUA fără achitarea taxelor vamale. O întreprindere din stânga Nistrului și administratoarea acesteia, trimise în judecată

O întreprindere din stânga Nistrului și logista acesteia au fost trimise pe banca acuzaților, după ce ar fi importat 128 de mașini uzate din SUA, fără să plătească drepturi de import de peste 23 milioane de lei, a anunțat marți, 10 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Astfel, femeia învinuită cu vârsta de 37 de ani ar fi organizat indicarea falsă a destinației mașinilor importate, cu scopul ca să nu plătească pentru importarea mașinilor.

„Mai exact, în documente era indicat fals că mașinile urmează să fie livrate persoanelor din Ucraina, pe când în realitate acestea ajungeau în localitățile din stânga Nistrului, fără ca să plătească drepturile de import”; a precizat PCCOCS.

Potrivit Procuraturii, prin această schemă infracțională din 2024-2025, mașinile de model Tesla, Lexus, Ford, Dodge, BMW, Chevrolet, Jeep, Honda, Nissan, Toyota, Alfa Romeo erau importate din Statele Unite ale Americii, prin Lituania în camionul care le transporta la intrarea în țară. După livrarea ilegală în R. Moldova, ar fi urmat să fie dezasamblate pentru vânzarea pieselor auto.

Conform Codului penal, pentru eschivarea de la achitarea drepturilor de import, femeia învinuită riscă amendă de la 250 de mii de lei până la 350 de lei lei sau cu închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani; iar întreprinderea riscă amendă în mărime de la 500 de mii de lei până la 800 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.