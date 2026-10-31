Misiunea umanitară din Oleşkî s-a încheiat. Sute de persoane au fost evacuate în timpul armistițiului

Sute de locuitori ai orașului devastat Oleşkî, ocupat de Rusia, au fost evacuați, au declarat autoritățile ruse și ucrainene, în urma unui armistițiu umanitar mediat de prima doamnă a SUA, Melania Trump. Avioanele care transportau locuitori din Oleşkî au aterizat în orașul Gomel, Belarus, relatează BBC.

„Totul s-a desfășurat fără incidente, iar ambele părți au remarcat nivelul ridicat de organizare”, a declarat avocatul poporului pentru drepturile omului din Rusia, Yana Lantratova.

Avioanele care transportau locuitori din Oleşkî au aterizat în orașul Gomel, Belarus, sâmbătă dimineață, au declarat presa de stat belarusă și un înalt oficial ucrainean. Persoanele evacuate sunt așteptate să se îmbarce în autobuze pentru a traversa granița în regiunea Cernihiv din Ucraina, sâmbătă mai târziu.

Într-o declarație cu jurnaliștii de vineri seară, Lantratova a înaintat o solicitare comună, împreună cu omologul său ucrainean, „Primei Doamne a SUA… ca misiunile umanitare precum aceasta, care oferă ajutor locuitorilor aflați în nevoie, să fie efectuate în mod regulat sub coordonarea doamnei Melania Trump”.

Melania Trump a declarat că „toate elementele convoiului, inclusiv trecerea sigură în și din Oleşkî, au fost stabilite prin acord reciproc între liderii ruși și ucraineni”.

Un armistițiu – cel mai lung și mai extins de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022 – este în vigoare în întreaga regiune de front Herson de marți, permițând deminarea drumului de ieșire din Oleşkî.

Locuitorii care doreau să plece au avut la dispoziție patru ore vineri pentru a face acest lucru. Un convoi de 25 de autobuze a fost adus pentru a permite unui număr de până la 750 de persoane să părăsească orașul până la ora 14:00, împreună cu ambulanțe pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Se înțelege că câteva sute de persoane au decis să rămână, în ciuda devastării pe scară largă și a lipsei de gaze, electricitate și apă curentă.

Comisarul Parlamentului Ucrainean pentru Drepturile Omului, Dmitro Lubineț, și omologul său rus, Iana Lantratova, au călătorit împreună la Oleşkî vineri, 30 octombrie, plecând din Armiansk, în peninsula Crimeea ocupată de Rusia.

Lubineț este primul oficial ucrainean de la începutul războiului care vizitează zonele Ucrainei ocupate de Rusia.

Încetinirea focului de către Oleşkî a necesitat o cooperare strânsă cu Lantratova, pe care Lubineț a spus că a pus-o în aplicare în scopul salvării de vieți omenești.

Însă unii din Ucraina s-au retras văzându-l stând lângă un reprezentant al puterii ocupante ruse, care a ucis atât de mulți locuitori ai orașului și a făcut viața insuportabilă pentru restul.

Atât Lubineț, cât și Lantratova au postat videoclipuri cu Oleşkî pe canalele lor de socializare, spunând că oamenilor li s-a oferit șansa de a forma două grupuri, în funcție de dorința de a fi duși pe teritoriul controlat de Rusia sau în Ucraina.

Într-un videoclip, Lubineț poate fi văzut întâlnindu-se cu localnicii în lacrimi. „Problema este că mulți oameni rămân”, se poate auzi spunând el. „Mi s-a spus că a fost propria lor alegere, vom face tot posibilul pentru ca ajutorul umanitar să ajungă.”

Rusia a declarat joi că a pregătit „zeci de tone” de ajutoare pentru locuitorii care nu doresc să plece, inclusiv alimente, medicamente, produse de igienă și combustibil pentru generatoare.