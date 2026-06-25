Șoferul care a provocat accidentul de la Sîngerei, în care au murit doi polițiști, a fost plasat în arest la domiciliu

Șoferul de 51 de ani din satul Pelinia, raionul Drochia, suspectat că a provocat accidentul rutier soldat cu moartea a doi polițiști de patrulare în apropierea satului Grigorăuca, raionul Sîngerei, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, prin decizia instanței de judecată, scrie TV Nord joi, 25 iunie. Procurorul de caz va contesta cu recurs decizia instanței.

Bărbatul ar fi adormit la volan și a lovit autospeciala de patrulare, care era oprită regulamentar pe acostament, cu girofarurile pornite, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, pe 23 iunie, în ziua accidentului. În acel moment, cei doi polițiști documentau un alt șofer. Ei au fost transportați în stare gravă la spital, însă au murit la scurt timp din cauza traumatismelor.

Prezent la ședința de judecată, bărbatul a zis că își recunoaște vina „în totalitate”.

Procuratura Generală a pornit o cauză penală pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere cu consecințe deosebite de grave, iar șoferul a fost pus sub învinuire și riscă până la 10 ani de detenție.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, însă instanța a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu. Acuzatorii vor contesta decizia cu recurs.

Unul dintre polițiști este condus astăzi, 25 iunie, pe ultimul drum, iar colegul său va fi înmormântat mâine, 26 iunie. Mihail Chiriac avea 29 de ani, iar Nicolae Dragan avea 25 de ani.

Familiile celor doi polițiști vor primi câte un milion de lei. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, 24 iunie, acordarea ajutorului financiar în valoare totală de două milioane, la propunerea ministeri Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Ajutorul material unic va fi alocat de MAI pentru IGP, care urmează să asigure transferarea banilor „în cel mai scurt timp”, a precizat ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin.