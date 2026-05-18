Promo-LEX cere eliberarea urgentă a unui tânăr deținut ilegal în stânga Nistrului și face apel către Sandu, Munteanu și Chiveri

Asociația Promo-LEX le cere președintei Maia Sandu, prim-ministrului Alexandru Munteanu și viceprim-ministrului pentru Reintegrare Valeriu Chiveri să intervină de urgență pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr deținut ilegal în regiunea transnistreană. Acesta a fost încarcerat la vârsta de 18 ani, după ce a refuzat să-și continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol.

Totodată, autoritățile sunt îndemnate să solicite accesul misiunii OSCE pentru verificarea stării de sănătate a tânărului. Potrivit Promo-LEX, informațiile disponibile indică existența unor „deficiențe grave” privind condițiile în care acesta este deținut.

Potrivit Asociației, la 18 ani, Emilian Ceban a refuzat să semneze un contract militar pe 10 ani cu structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Două săptămâni mai târziu a fost răpit. Timp de o lună a fost ținut în izolare totală: fără avocat, fără contact cu familia și fără ca apropiații să știe unde se află. Ulterior, a fost „condamnat” la 12 ani de închisoare pentru pretinsa „trădare de patrie”. „Astăzi, acesta are 22 de ani și se află de aproape patru ani într-un regim de detenție ilegală, lipsit de garanții elementare, care îi pune în pericol sănătatea, siguranța și viitorul”, spune Promo-LEX.

Cazul lui Emilian Ceban nu este unul izolat, spun apărătorii pentru drepturile omului. Acesta face parte dintr-un șir de detenții ilegale documentate în anul 2022, pe fundalul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al intensificării controlului represiv în regiunea transnistreană. Regimul de ocupație de la Tiraspol a folosit astfel de cazuri pentru a justifica introducerea așa-numitei „alerte teroriste”, pentru a alimenta propaganda privind pretinsele amenințări externe și pentru a induce frică în rândul populației, inclusiv în rândul tinerilor înrolați în structurile paramilitare ilegale, scrie Promo-LEX.

Cronologia detenției ilegale

Emilian Ceban (22 de ani) este originar din Grigoriopol și a fost privat ilegal de libertate în anul 2022 la vârsta de doar 18 ani. În vara anului 2022, a fost „condamnat” la 12 ani de închisoare, fiind acuzat de „trădare de patrie”, și anume că ar fi transmis „informații secrete” referitoare la așa-numita „armată transnistreană” și la Grupul Operativ al Trupelor Ruse către serviciile secrete britanice. Structurile transnistrene ilegale și-au construit „acuzația” în baza unei poze cu vehicul de transport al combustibilului. Așa-numitele „proceduri penale” desfășurate împotriva sa au avut loc cu ușile închise, iar dosarul ar fi fost clasificat, fapt care a împiedicat accesul la materialele cauzei. De asemenea, Emilian Ceban nu a avut acces la un avocat independent, capabil să îi apere drepturile și să conteste abuzurile comise împotriva sa. Practici similare au fost constatate și în zeci de alte cazuri de detenție ilegală documentate de Promo-LEX.

Refuzul de a semna un contract militar pe termen de 10 ani

Cazul său este legat direct de refuzul de a semna un contract militar de lungă durată cu așa-numitul „minister al apărării” de la Tiraspol și de intenția sa de a părăsi sistemul paramilitar ilegal în care fusese format din copilărie, scrie Asociația.

Anterior detenției, acesta fusese înrolat în așa-numita „armată transnistreană”, după ce studiase la „școala militară Suvorov”, destinată copiilor cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, și, ulterior, la „institutul militar A. I. Lebed” din Tiraspol. După înrolare, Emilian Ceban a fost supus în mod repetat presiunilor din partea reprezentanților așa-numitului „minister al apărării” pentru a semna un contract pe termen de 10 ani, conform informațiilor Promo-LEX.

„Acesta a refuzat și și-a exprimat deschis intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului pentru a-și continua studiile, a obține o educație recunoscută internațional și a-și construi un viitor mai bun. Cazul său a ajuns inclusiv în atenția pretinsei conduceri a așa-zisului minister al apărării”, se arată în apelul Promo-LEX

La scurt timp după refuzul de a semna contractul, în iunie 2022, Emilian Ceban a fost contactat pe rețelele sociale de o persoană care pretindea că este jurnalistă și care i-ar fi propus bani în schimbul unor fotografii din unitatea militară. Potrivit informațiilor disponibile, singura imagine transmisă de acesta a fost fotografia unui vehicul utilizat pentru transportul combustibilului, observat constant în oraș. Mai mult, Emilian Ceban nu a avut niciodată acces la așa-numitele „informații secrete” pe care structurile transnistrene ilegale pretind că le-ar fi transmis.

La aproximativ o săptămână, după ce a refuzat să mai comunice cu persoana respectivă, Emilian Ceban „a fost reținut ilegal” de reprezentanți ai așa-numitului „minister al securității de stat” („MGB”), care i-au confiscat telefonul și l-au informat că este acuzat de „trădare de patrie”. Potrivit informațiilor existente, contul de pe rețelele sociale prin intermediul căruia a fost contactat a aparținut unui reprezentant al așa-numitului „MGB”. Așa-numitele „proceduri penale” s-au bazat „exclusiv pe această conversație online”, transformată în „probă”. „MGB” a refuzat să prezinte alte informații în cadrul „procesului”.

„În condițiile în care regimul de la Tiraspol reprezintă un regim de ocupație militară rusă, invocarea acuzației de „trădare de patrie” nu poate constitui, sub nicio formă, un temei legal pentru privarea de libertate a persoanelor. Aceste circumstanțe arată că dosarul a fost fabricat pentru a pedepsi tentativa lui Emilian Ceban de a se retrage din sistemul paramilitar în care fusese format și pentru a descuraja alți tineri să încerce să părăsească structurile transnistrene ilegale de forță și securitate, într-un context marcat de multiple crize și de deficit de personal”, subliniază Promo-LEX.

Condiții de detenție

În ceea ce privește condițiile de detenție, informațiile disponibile Promo-LEX indică „deficiențe grave: lipsa accesului la medicamente și asistență medicală, întreruperi frecvente ale apei și electricității, alimentație de calitate extrem de joasă, presiune psihologică constantă”.

„Vulnerabilitatea sa este accentuată de faptul că a fost privat ilegal de libertate la vârsta de 18 ani și și-a petrecut ultimii ani, esențiali pentru dezvoltarea personală, socială și psihologică, într-un regim de izolare, presiune și lipsă de protecție”, spun apărătorii. Conform celui mai recent raport de monitorizare Promo-LEX, în 2024, cheltuielile pentru medicamente și servicii medicale au fost de aproximativ 6 dolari per persoană pe an.

Solicitările Promo-LEX adresate autorităților

Către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu:

Abordarea de urgență a cazului Emilian Ceban în dialogul cu partenerii internaționali, inclusiv Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, statele membre ale UE, OSCE și alți actori relevanți, în vederea mobilizării sprijinului diplomatic pentru eliberarea sa.

Către prim-ministrul, Alexandru Munteanu:

Condiționarea oricăror măsuri privind aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, inclusiv a eventualelor pachete de sprijin economic sau energetic acordate regiunii, de eliberarea imediată a lui Emilian Ceban din detenția ilegală.

Asigurarea faptului că orice discuție privind aprovizionarea cu gaze naturale, energie electrică sau orice pachet de sprijin economic care vizează regiunea transnistreană include și o componentă clară de drepturile omului, în special: eliberarea persoanelor deținute ilegal, accesul la acestea, verificarea stării lor de sănătate și încetarea practicilor de detenție ilegală.

Abordarea de urgență a cazului Emilian Ceban în dialogul cu partenerii internaționali, inclusiv Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, statele membre ale UE, OSCE și alți actori relevanți, în vederea mobilizării sprijinului diplomatic pentru eliberarea sa.

Către viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri: