30 de persoane sunt investigate într-o schemă de fraudarea a examenelor auto. CNA anunță percheziții la Căușeni

Treizeci de persoane sunt vizate într-o cauză penală privind presupuse acte de corupție sistemică la obținerea permiselor de conducere, iar trei dintre acestea au fost reținute pentru 72 de ore. Informația a fost comunicată de Centrul Național Anticorupție (CNA) luni, 18 mai.

Potrivit CNA, ofițerii anticorupție și procurorii municipiului Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar în care sunt vizați mai mulți angajați ai Agenției Servicii Publice (ASP), din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto Căușeni, precum și administratorul și instructori ai unei școli auto.

Conform materialelor cauzei, suspecții ar fi pretins și primit de la candidații care au absolvit cursurile școlii auto sume cuprinse între 350 și 400 de euro „pentru a favoriza promovarea probei practice necesare obținerii permisului de conducere”.

Urmărirea penală a fost pornită „în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor de corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și cumpărare de influență”, spun ofițerii CNA.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat permise de conducere presupus obținute fraudulos, documente ce țin de instruirea candidaților și susținerea probei practice, înscrisuri de ciornă, precum și dispozitive electronice care ar conține informații relevante pentru anchetă.

CNA precizează că trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte persoane sunt cercetate în stare de libertate.

Instituția mai menționează că reprezentanții ASP au acordat suport ofițerilor anticorupție în investigarea cazului.

Potrivit legii, amintește CNA, orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.