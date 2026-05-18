ULTIMĂ ORĂ Eurovision: directorul general TRM DEMISIONEAZĂ: „Juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri”

În contextul în care punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, directorul general al companiei „Teleradio Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează într-o conferință de presă, luni, 18 mai.

„Votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului, membrilor juriului, iar ceea ce s-a întâmplat – un lucru ieșit din comun, grav, din punctul nostru de vedere, a fost că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între R. Moldova și cei doi vecini ai noștri”, a declarat Țurcanu.

Acesta a afirmat că prin demisia sa dorește să transmită „un semnal clar, și anume că relațiile de fraternitate pe care R. Moldova le are cu România, precum și recunoștința și considerația noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.

„Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de 0 puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste”, a punctat Vlad Țurcanu.

El a explicat că nu dorește ca activitatea TRM să fie afectată de reacțiile „uneori vehemente, deși îndreptățite” ale publicului pe această temă, în raport cu instituția.

Mandatele directorilor adjuncți ai TRM vor înceta imediat ce va Țurcanu va depune cererea de demisie, conform legii.

Punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a creat nemulțumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost oferite trei puncte, iar Ucrainei – zero.

Juriul din R. Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost constituit din șapte membri:

Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”;

Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026;

Stanislav Goncear

Cătălina Solomac, interpretă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026;

Corina Caireac

Ilona Stepan, dirijor;

Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Punctele au fost acordate de juriul R. Moldova în felul următor:

12 puncte – Polonia;

10 puncte – Israel;

8 puncte – Grecia;

7 puncte – Bulgaria;

6 puncte – Norvegia;

5 puncte – Cehia;

4 puncte – Australia;

3 puncte – România;

2 puncte – Franța;

1 punct – Italia.

Punctajul oferit de juriul din R. Moldova. Sursa: Facebook/ TVR1

Satoshi, reprezentantul R. Moldova la concurs, s-a clasat pe locul 8 în finală, desfășurată în seara de 16 mai la Viena, cu piesa „Viva, Moldova!”.

Finala Eurovision 2026 a reunit 25 de țări, iar reprezentanta Bulgariei a fost desemnată câștigătoarea în urma punctajului cumulat oferit de juriile naționale și de telespectatori.